今回は、両親がモラハラ夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。

「息子の世話は俺がするから」と言っていたのに…

「夫と1歳になったばかりの息子と暮らしていますが、夫が息子に無関心なのが引っかかります。夫が育児をすることはほとんどなく、ごくまれに息子の相手をしてくれても、ものすごく面倒くさそうなんです。

そんなあるとき私の誕生日になり、夫が珍しく『息子の世話は俺がするから、ゆっくり食事していいよ』と言ってくれて、家族で3人でファミレスに行くことになりました。ただ夫は結局息子の世話をすることはなく、私は泣き叫ぶ息子をなだめながら食事する羽目になりました。

夫への怒りがおさまらず、母に電話で事情を説明したところ、母も父もかなり怒っていました。そして、ファミレスまで両親に迎えて来てもらったんです。父は、私と息子と一緒に実家へ来ようとする夫に対し、『君をうちに呼ぶつもりはない』とはっきり言ってくれました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 親としては、自分の娘がひどい扱いをされていると知ったら、放っておけないですよね。怒るのも当然です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。