開催：2026.6.8

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 4 - 12 [ブリュワーズ]

MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハンで試合は開始した。

1回裏、2番 エセキエル・トーバー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 MIL、4番 ハンター・グッドマン 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロッキーズ得点 COL 2-0 MIL

2回表、7番 ルイス・レンヒーフォ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 2-1 MIL

5回裏、9番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 3-1 MIL

6回表、4番 アンドルー・ボーン 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 3-2 MIL、5番 ゲーリー・サンチェス 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 COL 3-4 MIL、9番 ジョーイ・オーティズ カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 COL 3-5 MIL、2番 ブライス・チュラング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 COL 3-7 MIL、3番 ウィリアム・コントレラス 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 COL 3-8 MIL

9回表、5番 ゲーリー・サンチェス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 3-9 MIL、6番 ギャレット・ミッチェル 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでブリュワーズ得点 COL 3-11 MIL、7番 ルイス・レンヒーフォ 初球を打ってレフトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 COL 3-12 MIL

9回裏、4番 ハンター・グッドマン 6球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 COL 4-12 MIL

試合は4対12でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのシェーン・デロハンで、ここまで3勝1敗1S。負け投手はロッキーズのジェイデン・ヒルで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 07:16:18 更新