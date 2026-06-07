ビームス プラスがモスコットに別注したアイウェア発売　400本が並ぶトランクショーも

「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、ニューヨーク発の老舗アイウェアブランド「モスコット（MOSCOT）」への別注モデル「LEMTOSH+」を発売する。6月13日からビームス プラス 丸の内、大阪で取り扱う。

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同モデルは、モスコットの名作「LEMTOSH」をベースに製作し、誰がかけてもクラシックに見えるデザイン性を追求。フロントリムを太くし、ブリッジ幅を狭めることで、輪郭を際立たせる理想のバランスを目指した。46と49の2サイズを用意し、フレームは2種類のツートーンカラー（DARK GREY/CLEAR、VTGTORTOISE/CLEAR）に数量限定カラー（CLASSIC BROWN）を加えた3色を揃える。価格はクリアレンズタイプが5万3900円、サングラスタイプが5万7200円。

また、同モデルのリリースを記念し、モスコットのアイウェア約400本を展示するトランクショーをビームス プラス 丸の内、ビームス プラス 大阪で同時開催する。

◾️モスコットトランクショー

会場：ビームス プラス 丸の内、ビームス プラス 大阪

営業時間：11：00〜21：00

期間：2026年6月13日（土）〜未定