声優アイドル「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」をリリースし、メンバーの百瀬安由未（ももせ・あゆみ）がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。​甘く弾ける電波ソングの行間に隠された、優しい「自己肯定」のメッセージを、加入半年の新メンバーならではの深いまなざしで手繰り寄せていた。（「推し面」取材班）

​ すべての始まりは、数カ月前の、とあるライブ前の楽屋だった。

先輩たちの熱気と緊張感が充満する中で、百瀬はスマートフォンから漏れる小さなデモ音源を耳に押し当てていた。

​ 「ちっちゃい音量で聴かせていただいたんですけど、面白い曲だなと思って。その日はライブが終わった後も、『しゅがぴゅあ！ぐるぐる！』って。聴こえてきたちょこっとのフレーズをずっと歌っていた記憶があります」

​ 耳に届く声は、どこまでも澄んでいて、それでいて芯がある。

「なんだこの曲は」という強烈なファーストインプレッションは、単なる好奇心に留まらず、自身の胸の最も深い場所へと突き刺さることになった。

​去年の10月、同期のいない「たった一人の新メンバー」としてグループに飛び込んだ。だからこそ、歌詞の言葉の節々に、祝福されているようなメッセージを感じ取ったという。

​「好きな歌詞が2つあって。まずは『ひとりじゃないからね』。それと『永遠にこのままで これでキミも仲間入りだね』っていうところです。私、去年の10月に一番後輩として1人で加入させていただいたんですけど、初めてのシングルがこの曲だったので…。このフレーズは、ファンの方やメンバーの皆さんをはじめとして、迎え入れていただいているような気持ちになって。なんとなく自分と被るところがあり、すごく嬉しかったです」

​ 客席から見上げれば、それはポップな一節に過ぎないかもしれない。だが、同期のいない新メンバーとしてステージの袖に立ち、先輩たちの背中を追いかけ続けてきた百瀬にとっては、10年に向かおうとするこのグループの歴史が自分を「仲間」として承認してくれた、宝物のような響きを持っていた。

百瀬はそこからさらに一歩、誰も気づかなかった核心へと踏み込んでいく。

​ 「あと、『うまくいかない日があっても 可愛さは減らないんだよ』っていうフレーズが好きです。毎日過ごしてると、当たり前にうまくいかないこととか、失敗しちゃうことって誰でもあると思うんです。私もそうで…」

​ 真っ直ぐな瞳が、言葉に熱を帯びさせる。

​「そういう時でも自分を否定しないで、『どんな日も可愛さは減らない』ってことは、『自分の価値は変わらないよ』って。失敗しても自分の価値は変わらないんだよって、励ましてくれてるような歌詞なのかなと思って。最初に聴いた時からすごくいい歌詞だなと思いました…私の解釈なんですけど（笑）」

一呼吸おいて、少し肩をすくめて照れ笑いを浮かべた。甘くてふわふわとした砂糖菓子のような調律の裏に、自らの無力さに打ちのめされた夜を救い出す「絶対的な全肯定」の哲学を見出している。

そのまなざしは、単に歌を歌うアイドルではなく、歌詞に魂を宿すアイドルの顔だった。

ライブの現場において、その哲学は理屈抜きの圧倒的な「笑顔」となってフロアへと解き放たれる。見どころを尋ねると、瞳が一段と輝きを増した。

​「サビでフォーメーションが右とか左に動いていって、お客さんも一緒に動いてくださるんですけど、それを見てるともう自然と『大笑い』しちゃうくらい楽しくて！」

​客席とステージが、ひとつの巨大な生き物のように右へ左へと波打つ。

​ 「だから、横移動してる時に私が心底笑ってるところにも注目していただけたら。皆さんが楽しんでくだされば、その分メンバーも自然と笑顔になりますので、一番はそこを楽しんでほしいです」

​かつて独りでスタジオに籠もり、プレッシャーに怯えていた夜の恐怖は今、フロアを埋め尽くすファンとの絶対的な信頼関係によって、極上の歓喜へと昇華されていた。

​ カップリングの「カナリアンフライト」では、「こぼれてく何か 純粋な感情の結晶」という伸びやかなソロパートを担う。

「音源より、リリースイベントでライブを重ねた今の方がうまくなっているかなって思います」

​ うまくいかない日があっても、自分の価値は1ミリも減りはしない。ステージの上で、客席と一緒に大笑いしながら右へ左へとステップを刻む日々。不格好でも不完全でもその姿を明日もまた全力で肯定し続ける。