なだぎ武「ちょっとマネしてみた」→本人がまさかの降臨 タイの人気俳優と“親子”になる
お笑い芸人のなだぎ武（53）が6日、自身のXを更新。SNSでなだぎに似ていると話題となったタイの人気俳優・Force（フォース＝・ジラチャポン・シーサング／29）の1枚の写真のモノマネが、海を越えてまさかの本人にまで届く事態に。国内外のファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真あり】安っぽい『ジョジョ』コスプレ リーゼント髪のなだぎ武
■事の始まりは「なだぎっぽい」というタレコミ
事の発端は、なだぎの元に届いた「SNSでバズってた人がなんかなだぎっぽいから見て」という連絡だった。送られてきた動画や画像を確認したなだぎは、その人物のスタイルをユーモアたっぷりに完全オマージュ。自身のXに「ちょっとマネしてみた」と2枚の比較写真を投稿した。
そこに写っていたのは、あまりにもシンクロ率が高すぎる2人の姿。本家・Forceが、ピチピチのベージュのTシャツにジーンズ、両手にはたくさんのバッグを抱え、たくましい腕の筋肉を覗かせながらカメラに視線を向けているのに対し、なだぎもForceの服装やポーズを忠実に再現。タイトなVネックのベージュTシャツをインし、両手には紙袋を“ぎょーさん”ぶら下げて日本の路地裏に佇む姿をアップした。少し呆然とした表情や、腕の筋の立て方まで見事にシンクロしている。
なだぎはこの投稿に、「この方何でこんなに小さい荷物ぎょーさん持ってんの？」と関西弁で素朴な疑問を投げかけた。実は、この「なだぎに激似している」と話題になっていた人物こそが、タイのBLドラマなどで世界的な人気を誇る俳優のForceだった。
■タイのスターがまさかの降臨「Are you my father?」
この投稿は瞬く間に拡散され、国境を越えてタイのForce本人の元へと届くことに。自身をハイクオリティにオマージュした日本の芸人の投稿に対し、Forceは7日にリプライ。その内容が、まさかの「Are you my father ?（あなたは僕のお父さんですか？）」という、ユーモアあふれる一言だった。
言語や国境を越えたパスを受け取ったなだぎ。Forceからの「お父さんですか？」という問いかけに対し、なだぎは一言、「パパだよ」と優しく返信。この「親子結成」の瞬間に、日本のファンだけでなく、タイをはじめとする海外のForceのファンからも大反響。
SNS上では「何が始まってるのwww」「なだぎさんとForceくんの一連のポスト面白すぎる」「楽しすぎるwwwwwwwwwww次にForceくん来日したら、親子対面してほしいwwwwwwwww」「Forceくんのパパ見つかった!!!!!!」「パパ爆誕」といったコメントが寄せられた。
【写真あり】安っぽい『ジョジョ』コスプレ リーゼント髪のなだぎ武
■事の始まりは「なだぎっぽい」というタレコミ
事の発端は、なだぎの元に届いた「SNSでバズってた人がなんかなだぎっぽいから見て」という連絡だった。送られてきた動画や画像を確認したなだぎは、その人物のスタイルをユーモアたっぷりに完全オマージュ。自身のXに「ちょっとマネしてみた」と2枚の比較写真を投稿した。
なだぎはこの投稿に、「この方何でこんなに小さい荷物ぎょーさん持ってんの？」と関西弁で素朴な疑問を投げかけた。実は、この「なだぎに激似している」と話題になっていた人物こそが、タイのBLドラマなどで世界的な人気を誇る俳優のForceだった。
■タイのスターがまさかの降臨「Are you my father?」
この投稿は瞬く間に拡散され、国境を越えてタイのForce本人の元へと届くことに。自身をハイクオリティにオマージュした日本の芸人の投稿に対し、Forceは7日にリプライ。その内容が、まさかの「Are you my father ?（あなたは僕のお父さんですか？）」という、ユーモアあふれる一言だった。
言語や国境を越えたパスを受け取ったなだぎ。Forceからの「お父さんですか？」という問いかけに対し、なだぎは一言、「パパだよ」と優しく返信。この「親子結成」の瞬間に、日本のファンだけでなく、タイをはじめとする海外のForceのファンからも大反響。
SNS上では「何が始まってるのwww」「なだぎさんとForceくんの一連のポスト面白すぎる」「楽しすぎるwwwwwwwwwww次にForceくん来日したら、親子対面してほしいwwwwwwwww」「Forceくんのパパ見つかった!!!!!!」「パパ爆誕」といったコメントが寄せられた。