クリスマスデイが頂点に

海外競馬のG1・英国ダービーが6日（日本時間7日）、エプソム芝2410メートルで行われ、1番人気だったベンヴェヌートチェッリーニ（牡3、A.オブライエン）は10位入線。レース後、スタートが公正ではなかったとして出走取り消しとなる異例の事態となり、海外ファンから様々な声が上がった。

直線で力強く抜け出したクリスマスデイ（牡3、A.オブライエン）とは対照的に、同厩舎のベンヴェヌートチェッリーニはもがいていた。1番人気に支持されたが、まさかの10位入線という大敗だった。

レース後、さらなる「まさか」が待っていた。完走したにも関わらず、ベンヴェヌートチェッリーニが出走取り消しに。英競馬専門放送局「レーシングTV」によると、ベンヴェヌートチェッリーニの「左脚の一部がゲートに挟まったように見えた」とし、「その結果、裁決委員はこの3歳馬がフェアなスタートを切れなかったと判断した」という。

さらに、同放送局は「水曜日の出馬投票後、ベンヴェヌートチェッリーニに賭けられた馬券は全て払い戻しとなり、優勝したクリスマスデイに賭けられた馬券は規則第4条に基づき、1ポンドあたり25ペンスの減額となった」と伝えた。

英国ダービーという大一番での異例の事態。X上の海外ファンも困惑を隠せない。「ベンヴェヌートチェッリーニが勝っていても取り消しにしていたのかな。もう撤回できないけど、ほんと酷い話だ」「クリスマスデイに賭けた自分とかはふざけた規則のせいで掛け金がパアだ」「詐欺だ」「笑止千万」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）