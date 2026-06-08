今すぐ【スタバ】へ走れーーーッ！ 見た目も夏っぽ♡「期間限定ドリンク」

今回紹介するのは、暑い夏にもさっぱり飲める【スターバックス】の「期間限定ドリンク」です。フルーツと炭酸を組み合わせたドリンクは見た目も爽やか。自分好みのアレンジも楽しめます。マニアおすすめのカスタマイズも紹介するので、ぜひ試してみて。

今年も登場！ さっぱりドリンク

公式サイトで季節のおすすめとして紹介されているのは、フルーツとソーダをあわせた「チラックスソーダ」です。公式サイトによると、グリーンシトラスの香りで、レモン・ライムといったシトラスに梨やハーブなど10種類以上の香りをブレンドしたシロップを使っているそう。ノンカフェインなので、コーヒーが苦手な人にもおすすめです。

カスタマイズが楽しい！

@bucks__bucksさんは「チラックスソーダ ストロベリー」を「チャイシロップ多め」「氷少なめの液量多め」でオーダーして「クラフトコーラ風」に。「チラックスソーダ ゆずシトラス」は、「ブラックティーに変更」「はちみつ10周」「氷少なめ液量多め」のオーダーで、おしゃれなドリンクに仕上げています。どちらも「スッキリ爽快気分が味わえる」そうです。

ホイップをプラス！

優しいピンクとホイップが目を引くこちらは、@j.u_u.n__starbucksさんのカスタムドリンク。ベースの「チラックスソーダ ストロベリー」を「パッションティーに変更」「グリーンシトラスシロップ抜き」「ホワイトモカシロップ追加」「ホイップ追加・多め」のオーダー。「甘酸っぱくすっきりしておいしい」とのこと。見た目もかわいくて、写真映えしそうです。

ごろっと果肉のミルクティー

@ayumin0220stbさんは「チラックスソーダ ストロベリー」を「ブラックティー変更」「ホワイトモカシロップ追加」して「ストロベリーミルクティー」に。ティーといちご果肉が層になっていて、目でも楽しめそうです。「よく混ぜて飲むのが◎」だそう。ティー変更やシロップ追加などでいろいろなカスタマイズができそうなので、ぜひ試してみて。

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writer：Yuri.A