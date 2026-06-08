結成１０周年（６月４日）を迎えた北海道を拠点に活動するボーイズユニット「ＮＯＲＤ（ノール）」が、７日までに取材に応じ、４人のメンバーが思いを語った。記念日の４日には新曲「プルプル」をリリース。８月８日には札幌市教育文化会館大ホールで１０周年記念ライブも予定されている。

成長を続けてきた１０年。それでも瀧原光（２８）は「１０年なんてまだまだひよっこ。『ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ』さんを始めとする先輩方の背中をいつまでも追い続けて、いつか越せるように、それぞれレベルアップしていきたい」と、次の１０年を見据え意気込んだ。

ミュージカルなどで活躍する島太星（２８）は、東京での活動も増えた。グループのためにも「東京の場で誰かが勝負しないと」という胸の内を明かしながらも、「北海道に帰りたいとずっと思ってます。帰ってきたら、ご褒美があると思って頑張ってます」と地元への愛を語った。

４日には新曲「プルプル」をリリース。舟木健（２４）は「この４人だからこそ出せる色を、ずっと模索している。一発大きい花火を打ち上げて、“ここにいるよＮＯＲＤ”っていうのは示したい」。サビ後半の“プルプルダンス”など、ＭＶも話題となっている。

８月８日には１０周年記念ライブを開催予定。安保卓城（２９）は「１０周年を振り返りながらも、これからの１０年、未来を見据えられるようなライブになると思います。北海道で、ホームでやるということもしっかり意味を持ってやっていきたい」と熱く語っていた。