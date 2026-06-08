NHK「おかあさんといっしょ」の元「うたのおにいさん」で歌手の杉田あきひろ(61)が7日、自身のインスタグラムを更新し、歌手・タレントの田代まさし(69)との2ショットを公開した。



【写真】気付けば2人とも60代…再会した田代まさしと杉田あきひろ

「昨日はとっても嬉しい再会もありました！マーシーさん!!田代まさしさんです!!!」と紹介。「10年前に僕が長野ダルクにお世話になった直後、長野の代表のゴウさんが東京の日本ダルクに連れて行ってくださったのが最初の出会いで。その時マーシーさんは日ダルのスタッフをされていました。もちろんシャネルズ＆ラッツ世代の僕は舞い上がってしまいました そしてその後も何度か講演会などでご一緒させていただきました。」と薬物依存からの脱却が親交を深めるきっかけだったことを伝えた。



「あれから10年…マーシーさんも、僕も癌などの病魔に襲われるなどいろいろありましたが、今回こうして再会できてご挨拶できた!」と感激。「『お前元気そうじゃないか!』と気遣ってくださるマーシーさん、実はシャイですごくお優しい方なんです!」とコメントした。



さらに「マーシーさんもとってもお元気そうで本当によかった！クリーンを続けてるとこんな嬉しい再会もある！感謝です!!!」と薬物から離れることができている喜びもつづった。「2枚目の写真は、10年前に最初にお会いした時のマーシーさんとの2ショットです マーシーさんも歌のお兄さんポーズをしてくださってます てか僕真っ黒過ぎ！笑 長野ダルクで午前午後と農作業に明け暮れての畑焼けです。懐かしい」としみじみしていた。



杉田は6日に都内で開催された合唱コンクール「『Chapter2』～人生の第2章～再起を応援する社会へ」に審査員として参加していた。田代はスペシャルゲストとして出演し、ミニコンサートを行っていた。



杉田は1999年から2003年までNHK「おかあさんといっしょ」（NHK教育＝現NHK Eテレ）のうたのおにいさんを務めた。16年に覚せい剤取締法違反(所持)で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けていた。その後22年にステージⅢの喉頭がんであることを公表。25年12月にはステージで歌唱後、緊急搬送され入院。26年3月には放射線性顎骨壊死の手術を行ったことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）