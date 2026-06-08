元TBSの安東弘樹アナウンサーが6日、自身のインスタグラムで人気タレントの「芸能生活四十周年を祝う会」に出席したことを報告した。



【写真】思わず言いたい「ナイスですね～」な姿 カメラ位置確認に抜かりなし

都内で同日に開催された、お笑い芸人・玉袋筋太郎の「第一回 芸能生活四十周年を祝う会」でマイクの前に立つ写真を投稿した安東アナ。レギュラー番組の収録で「最後の45分程しか参加できなかった」ことを明かしながらも「素晴らしい会でした！」と伝えた。安東アナは1991年にTBSに入社し、2018年からフリーに。現在は自動車ジャーナリストとしての顔も持っている。



「まず200人以上の御列席の皆様の顔ぶれが豪華過ぎです 皆様の名前はお伝え出来ませんが、私が座らせて頂いた円卓だけでも、徳光和夫さん、草野仁さん、赤江珠緒さん、大島由香里さん他、アナウンサーとして緊張を禁じ得ない席で、玉さんの交流関係の広さ、更に、あらためての人徳に感銘を受けるばかりでした」と、そうそうたる面々が集ったことを紹介した。



玉袋は高校を卒業した1986年、師匠・ビートたけしの元に弟子入りし、87年に水道橋博士と漫才コンビ「浅草キッド」を結成。芸人としての活動だけでなく、幅広いジャンルで活躍してきた。長男の赤江晃宏さんの祝辞に「父親、そして芸人として如何に玉さんを尊敬しているかが伝わる素晴らしい言葉でした、、、凄い男です！ 玉さんは」と心を揺さぶれたことをうかがわせた。



祝う会には大物監督も出席。Netflixのドラマ「全裸監督」のモデルにもなった、村西とおる監督は同日更新したインスタグラムで「笑いあり、感動の涙あり、の ファンタスティックな会でございました」と記し、代名詞の「ナイス過ぎます」と結んで2ショットを公開。フォロワーからは「ナイスですね～。」の声が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）