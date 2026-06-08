栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は７日、殺害された富山英子さん（６９）の息子２人を殺そうとしたとして、現場の指示役とされる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）の両容疑者を強盗殺人未遂容疑で再逮捕した。

２人は「知らない」と容疑を否認している。

発表では、夫婦はいずれも１６歳の相模原市の男子高校生３人と川崎市の無職少年らと共謀し、５月１４日午前９時２５分頃、上三川町上神主の民家で金品を物色、富山さんの４０歳代の長男と３０歳代の次男を殺害しようと頭や腕をバールで殴り、重傷を負わせた疑い。夫婦と少年４人は、強盗殺人容疑で逮捕されていた。夫婦は同容疑も否認している。

捜査関係者によると、夫婦は事件前夜に車で栃木県に向かい、実行役の少年にバールを渡したうえ、事件当時は同町内から指示を出したとみられる。夫婦は調べに対し現場付近にいたことは認めたが、指示については否認しているという。

捜査本部は、主導役とみられる住所・職業不詳、益田和彦容疑者（４８）を強盗殺人容疑で公開手配。さらに上位者がいるとみて調べている。