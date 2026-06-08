◇F1第6戦モナコGP決勝（2026年6月7日 モンテカルロ市街地コース＝1周3.337キロ×78周）

アストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）がモナコGPで10位に入賞し、今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するチームに今季初ポイントをもたらした。

レースは7台がリタイアし、ペナルティーが続出する大荒れの展開。21番手からスタートしたアロンソはトラブルを避けて11番手でフィニッシュしたが、10番手だったキャデラックのセルヒオ・ペレス（メキシコ）が赤旗中断からの再スタート時にポジッション違反があったとしてレース後に10秒のタイムペナルティーを受けたため、10位に繰り上がった。

アストンマーチンは開幕前からマシントラブルを解消できず、低迷が続いていた。モナコでも予選は最下位の21、22番手で、決勝ではランス・ストロール（カナダ）がリタイアしていた。アロンソは「本当に難しいレースだったが、3周目にピットインするなどアグレッシブに攻め、ワンストップで走り切ることを考えていた。赤旗中断後のリスタートに助けられ、チャンスをものにすることができた。今季初ポイントはチーム全員にとって素晴らしい成果だ」と収穫を強調。ホンダF1の折原伸太郎トラックサイドGM兼チーフエンジニアも「これはモナコ特有の状況によるものであり、必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではありません。しかし、この順位はチームおよびドライバーと共に努力を続けた結果だと捉えています」とコメントした。

レースはメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2時間23分31秒243のポール・ツー・ウインでモナコGP初優勝を飾った。19歳9カ月と13日でのモナコGP制覇は2008年のハミルトン（当時23歳4カ月18日）を大幅に更新する最年少優勝記録。第2戦中国GPからは歴代8位タイの5連勝となった。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ハミルトン（フェラーリ）

(３)ハジャー（レッドブル）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ローソン（レーシングブルズ）

(６)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)アルボン（ウィリアムズ）

(９)オコン（ハース）

(10)アロンソ（アストンマーチン）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ラッセル（メルセデス）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)ペレス（キャデラック）

リタイア サインツ（ウィリアムズ）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ノリス（マクラーレン）

リタイア ベアマン（ハース）

リタイア ボッタス（キャデラック）

リタイア フェルスタッペン（レッドブル）