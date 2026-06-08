【F1】ホンダPUアストンマーチン大荒れモナコで“棚ぼた10位”初入賞 アロンソ「素晴らしい成果」
◇F1第6戦モナコGP決勝（2026年6月7日 モンテカルロ市街地コース＝1周3.337キロ×78周）
アストンマーチンのフェルナンド・アロンソ（スペイン）がモナコGPで10位に入賞し、今季からホンダのパワーユニット（PU）を搭載するチームに今季初ポイントをもたらした。
レースは7台がリタイアし、ペナルティーが続出する大荒れの展開。21番手からスタートしたアロンソはトラブルを避けて11番手でフィニッシュしたが、10番手だったキャデラックのセルヒオ・ペレス（メキシコ）が赤旗中断からの再スタート時にポジッション違反があったとしてレース後に10秒のタイムペナルティーを受けたため、10位に繰り上がった。
アストンマーチンは開幕前からマシントラブルを解消できず、低迷が続いていた。モナコでも予選は最下位の21、22番手で、決勝ではランス・ストロール（カナダ）がリタイアしていた。アロンソは「本当に難しいレースだったが、3周目にピットインするなどアグレッシブに攻め、ワンストップで走り切ることを考えていた。赤旗中断後のリスタートに助けられ、チャンスをものにすることができた。今季初ポイントはチーム全員にとって素晴らしい成果だ」と収穫を強調。ホンダF1の折原伸太郎トラックサイドGM兼チーフエンジニアも「これはモナコ特有の状況によるものであり、必ずしもPUのパフォーマンスを反映した結果ではありません。しかし、この順位はチームおよびドライバーと共に努力を続けた結果だと捉えています」とコメントした。
レースはメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2時間23分31秒243のポール・ツー・ウインでモナコGP初優勝を飾った。19歳9カ月と13日でのモナコGP制覇は2008年のハミルトン（当時23歳4カ月18日）を大幅に更新する最年少優勝記録。第2戦中国GPからは歴代8位タイの5連勝となった。
▽決勝順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)ハミルトン（フェラーリ）
(３)ハジャー（レッドブル）
(４)ピアストリ（マクラーレン）
(５)ローソン（レーシングブルズ）
(６)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(７)ガスリー（アルピーヌ）
(８)アルボン（ウィリアムズ）
(９)オコン（ハース）
(10)アロンソ（アストンマーチン）
(11)ボルトレート（アウディ）
(12)ラッセル（メルセデス）
(13)ヒュルケンベルク（アウディ）
(14)コラピント（アルピーヌ）
(15)ペレス（キャデラック）
リタイア サインツ（ウィリアムズ）
リタイア ルクレール（フェラーリ）
リタイア ストロール（アストンマーチン）
リタイア ノリス（マクラーレン）
リタイア ベアマン（ハース）
リタイア ボッタス（キャデラック）
リタイア フェルスタッペン（レッドブル）