お笑いコンビ、ブラックマヨネーズ吉田敬（52）が7日深夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻とのけんかを赤裸々に明かし、あまりの覇気に「汗びっしょりになった」と告白した。

吉田は7日午後11時31分にXで「さっき妻と喧嘩した」と、切り出した。「どういう話の流れからか忘れたけど、妻が『スプラトゥーンで私はヤコで5万位だぞ』と言うので、『ヤコ？何それ？スプラトゥーン全体でなら何位ですか？』『ヤコで5万位としか言いようがないんだわ』『意味わからん。寝不足かお前。寝ろ。』『わかりましたご主人様。おやすみなさいませ。』というやりとりをしました」と詳細なやり取りを明かし「妻が去った後、私は汗びっしょりになった。なんだあの覇気は？」と告白した。

ヤコとは、人気ゲーム「スプラトゥーン」の中でキャラクターが装備できる、ファッションブランドの1つ。「ヤコ」と、やはりゲーム内のファッションブランド「アロメ」に別れて世界中のプレーヤーと戦うモードがあり、成績でランキングが変わる。

吉田は「ヤコ5万位がなんぼのもんなん？凄いんか？」と問いかけている。

吉田は吉田は13年8月23日に14歳年下の元看護師女性と結婚している。