部屋干しや梅雨対策に　Lacidollのダブルペルチェ素子を搭載した小型除湿機

Lacidoll（ラシドル）が発売したダブルペルチェ素子を搭載した小型除湿機『3.5L大容量・ダブルペルチェ式除湿機』。従来のシングルペルチェ式と比較して除湿効率を50％向上させたほか、小型機としては大容量となる3.5Lの水タンクを備えている。

（関連：【画像】従来のシングルペルチェ式と比較して除湿効率を50％向上させた）

本製品は、冷却素子を2つ搭載したダブルペルチェ技術を採用したモデル。空気との接触面積が広がることで、1日最大1,000ml（自社調べ：室温30℃、相対湿度80％の環境下で計測）の除湿能力を実現しているという。クローゼットや寝室の湿気を除去し、生乾き臭やカビの発生を抑制する。

小型機にありがちな「すぐに満水になる」という課題に対しては、3.5Lの大容量タンクで対応。さらに付属のホースを使用した連続排水機能を備えており、浴室乾燥や地下室などでの24時間連続運転も可能となっている。

睡眠モードでは消費電力65Wでの動作に対応し、静音設計により就寝時やデスクワーク中でも使用しやすい仕様。7色のムードライトを搭載し、満水時には赤色ライトで知らせて自動停止する安全機能も備える。操作部にはLED液晶タッチパネルを採用し、切タイマーや運転モード切替を行える。カラーはホワイトとブラックの2色展開。

■製品情報ダブルペルチェ式除湿機メーカー：Lacidoll除湿方式：ダブルペルチェ式タンク容量：3.5L本体寸法：21 × 14.8 × 35.5 cmカラー：ホワイト、ブラック主な機能：満水自動停止機能、7色ムードライト、切タイマー、おやすみモード、連続排水（ホース装着時）認証：PSE認証済

（文＝リアルサウンド編集部）