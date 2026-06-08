イーストではなくサワードウで　フレンチのアイディアを散りばめた、旬野菜が主役の緻密なピッツァが人形町に

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町のピッツァ店『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』です。

【2025年9月OPEN】サワードウ生地のほのかな酸味と具材が調和する

やってきたのは、こんもり膨らんだデカ縁のそれ。ルックスからしてピッツァ・トラディツィオナーレ（ナポリの伝統的ピッツァ）とはちょっと違う。

TOMATO2400円

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』TOMATO 2400円 トマト缶の果肉だけを使ったソースは濃厚な旨み。セミドライトマトをトッピングして鮮やかな味わいに

これを生むのが一般的なイーストではなく製パンなどで昨今人気のサワードウ。高加水で練ってから発酵させた生地はぷるんぷるんで、内部に閉じ込められた、たくさんの気泡を外側に集めるようにコルニチョーネ（耳）を成形していく。

窯から上がったばかりの熱々に挑んでみれば、サクッと音の鳴る軽い食べ心地。そして噛むほどに酵母由来のおだやかな酸味が膨らんで、深い小麦の香りの余韻が続いていった。

またシェフが季節ごとに作るピッツァは、フレンチのアイディアもそこかしこに散りばめて、かぼちゃやれんこん、芽キャベツなど、旬の野菜を主役に立てつつ、それぞれに合わせたソースで彩る。

さらにアンチョビやピクルス、ハーブもあしらい、食感や香りにアクセントも。緻密に組み立てられたこの1枚に食べ手の心は掴まれる。

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』シェフ 濱野亮太さん

シェフ：濱野亮太さん「都内でも珍しいサワードウピッツァをお試しあれ」

『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』

人形町『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』

［店名］『Pizza Tane（ピッツァ タネ）』

［住所］東京都中央区日本橋人形町3-2-4・SOIL Nihonbashi Hotel1階

［電話］03-6231-0945

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時LO）

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線ほか人形町駅A5出口から徒歩4分

撮影／貝塚隆（Mancini）、取材／岡本ジュン（Mancini）、菜々山いく子（Tane）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、フレンチのアイディアあふれるカボチャのピッツァの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】ローストしたカボチャががのったピッツァ グリル野菜も美味（8枚）