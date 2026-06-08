高島誠トレーナーが推奨…ゴロ捕球の選択肢を増やすハンドリング習得法

守備において、速い打球やイレギュラーした打球への対応に課題を抱える選手は多い。また、バウンドが合わないのに前に出て、ミスするケースも少なくない。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは、立った状態での捕球動作を通じてゴロ処理能力を高めるドリルを紹介している。

守備で構える際、膝に手を置く子どもは多いが、重心がかかと寄りになり一歩目が遅れてしまう。前傾して足の指に体重が乗ると、力みに繋がる。適切なのは、母指球と小指球のあたりに体重をかけること。足の指を浮かせても頭の位置が動かないバランスを保つことで無駄な力みが抜け、スムーズに動ける体勢を作ることができる。

重心を整えたら、立った状態でのシングルキャッチ練習に取り組む。この時、利き手がグラブに寄っていかないように注意したい。利き手がグラブに近づくと両手で捕りにいく形になり、重心位置が崩れてしまう。シングルキャッチの正しい感覚を身に付ける方法として、両手捕りの癖が強い選手は右手をズボンのポケットに入れた状態で行うと効果的だ。

続いて、正面に飛んできた打球に対して“奥行き”を使う練習を行う。転がされたボールに対して片方の足を前に出して捕球、その場で捕球、片足を後ろに引いて捕球という“3段階の幅”を持たせる。下がってゴロを捕る経験がない子どもは多く、バウンドが合わない時に、後ろに引けば捕れる打球をミスしてしまう。速い打球に対して体が固まるのは捕球の引き出しが少ないためで、引いて捕る動作の習得は重要だ。

高島さんは「（バウンドが）合わないのに全部（前に）行ってしまう。それが選択ミス」と指摘する。守備の目的はアウトにすることで、ゴロ捕球においては前に突っ込んでいくことだけが正解ではない。最初は緩く転がしてもらい、徐々に強い打球へと段階を踏んでいく。前後の動きを身に付けて選択肢を増やすことで、ミスを減らすことができるはずだ。（First-Pitch編集部）