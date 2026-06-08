本田圭佑が解説に電撃復帰！「WBCの屈辱を晴らしたい」日テレ、フジ、NHK…”地上波3局”がW杯にかける意地

FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕を迎える。攻撃の柱である三笘・南野を欠きながらも「史上最強」と称される日本代表だが、北中米開催による深夜・早朝帯の試合時間というハードルは高く、国民的盛り上がりには初戦のオランダ戦をはじめ結果が伴うことが不可欠だ。

放送面では、有料配信一色になることへの懸念もあったなか、日本代表の全試合が地上波でも放送されることが決定。「できれば地上波の無料放送で観たい」という国民のニーズは強く、NetflixによるWBC有料独占配信への反省もあり、ユニバーサルアクセス権の議論も動き始めた。

後編では、今大会の盛り上がりを左右するさらなる要因を探っていく。

前編記事『「史上最強」日本代表のワールドカップがいよいよ開幕…「WBCは有料配信のみ」だったのにサッカーは「地上波放送」が実現したワケ』より続く。

NHKと日テレで“本田節”の再現

WBCを経たことでスポーツのビッグイベントにおける地上波への待望感が高まっているが、今回の『FIFAワールドカップ』は前述したように難しい時間帯での放送。眠気に襲われる。あるいは仕事や学校と重なる時間帯だけに、試合内容だけでなく「どんな放送で引きつけるか」も重要になる。

その点で鍵を握りそうなのがNHKの日本戦全試合で解説を担当するほか、日本テレビで「日本戦スペシャルアンバサダー」を務める本田圭佑。前回大会ではABEMAでの中継で解説者を務め、率直かつ熱量たっぷりの語り口がライト層を含めて好評で盛り上がりに貢献した。当時、「もうやらない」と宣言していたが、「大会目前になって考えが変わった」というだけにテレビにとっての救世主となるかもしれない。

さらに日本テレビは「スペシャルナビゲーター」にかつて東京ヴェルディユースでプロを目指していた俳優・竹内涼真を起用。一方、フジテレビは「メインキャスター」にジョン・カビラ、「メイン解説」に小野伸二、「メインナビゲーター」に柿谷曜一朗を起用して臨む。

地上波では、NHK総合が34試合（BSP4Kは全104試合）、日本テレビが15試合、フジテレビが10試合と、大会全体の半数以上を放送。注目度の高い試合はおおむねカバーされているため、国民的な盛り上がりという点の問題はないだろう。

試合中継以外の関連番組も充実している。特にNHK総合では連日の『デイリーハイライト』に加えて、試合を2分間にまとめたダイジェスト版も放送。

さらに『FIFAワールドカップ 伝説の試合ノーカット』として2010年大会のデンマーク戦、2022年大会のスペイン戦、2002年大会のチュニジア戦を放送。6日の『スポーツ酒場“語り亭” 森保監督の采配に迫る』、7日の『NHKスペシャル FIFAワールドカップ 頂点への道〜圧倒的な“個”を磨け〜』なども予定されている。

野球の屈辱をサッカーで晴らせるか

日本テレビも9日の2時間特番『ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE！悲願のワールドカップ優勝なるか』に加えて、『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』を15日（2時間）、20日（3時間）、24日（2時間）の3回にわたって放送。フジテレビも含め、情報番組の出演者がユニフォームを着て出演するなど、局をあげて盛り上げようというムードが感じられる。

とりわけ日本テレビは昭和時代から最も野球中継を行ってきたにもかかわらず「WBCで肝心の試合を放送できず応援番組のみに留まった。さらに「Netflixの中継制作を受託する」という立場となり、「制作会社になり下がった」という厳しい声もあるなど苦い経験をしたばかり。ゴールデンタイムのライブ特番を連発することで存在感を示したいところだろう。

配信視聴が進んでいることも含め、バラエティとバラエティの視聴率確保がますます難しくなった今、スポーツと音楽のライブ特番はテレビの求心力を保つ生命線。テレビ朝日、TBS、テレビ東京が関わらないなど、放映権の高騰に加えて、広告効果の低い時間帯の試合で営業的なメリットが少ないのは明らかだが、「ネット中心の生活を送る人々をテレビに引きつける」「局内に活気をもたらす」などのメリットもある。

そこに「WBCの地上波なし」という悔しさが加わったことで、今大会はこれまで以上の盛り上がりを作ろうと動くのではないか。筆者が周辺取材をしたところNHK、日本テレビ、フジテレビの3局すべてからこれまでにない気合のようなものが感じられた。ただ、多くの芸能人を招いてのお祭り騒ぎはスポーツファンのみならずライト層も嫌いがちなだけに「どこまで純粋にスポーツを掘り下げられるか」が求められるだろう。

今大会の開催期間は6月11日から7月19日という1か月あまりの長丁場。ミラノ・コルティナ五輪が17日間、WBCが14日間だったことを踏まえると、その長さがうかがえる。日本代表が1日でも長く勝ち残ることを期待するだけでなく、放送局として視聴者の感心を誘う工夫や柔軟な対応が求められそうだ。

本田圭佑は「ワールドカップが地上波で放送されるのは凄く意義のあることだと思いますし、やっぱり1人でも多くの人に見られるものであるべきだと思っている」などと語っていた。それは他のサッカー解説者やスポーツライターも同様だけに、テレビの意地を見せ、存在感を示すことができるのか。彼らにとっても勝負の時が迫っている。

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