子育てのため両親に故郷から上京してもらった浜田敬子が直面した「熱中症で86歳父が倒れた日」からの現実

要介護の人たちを「介護」しているのは誰か。

厚生労働省が発表している「介護分野の最近の動向について」は、最新のものが平成30年に出されたものだが、ここで「65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。 また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み」と書かれている。

上記の数字は予測だったが、2024年度の発表では実際65歳以上の人数は3571万人となり、令和6年10月1日現在で日本の人口の29.3％となっている。75歳以上が25％を超える見込みも、現実味を帯びてきた。

そして「要介護」を支える介護保険料を負担するのが40歳以上の「働き盛り」だ。しかしその人口は2021年をピークに減少している。つまり、要介護の人数は増えるが、それを支える側の人数が減少するということだ。

ジャーナリストの浜田敬子さんはわずか1年でそれまでなんとか自分たちだけで生活が成り立っていた両親ふたりの介護に直面したという。仕事も忙しく、子育てもある働き盛りの世代にとっての介護のリアルをお伝えする第1回はジェーン・スーさんの著書『介護未満の父に起きたこと』を読んでいた時から、一気に「介護未満」を飛び越えていった様子を伝える。

ジェーン・スーさんの「介護未満」本が刺さっていたが

写真には、ベストセラーとなったジェーン・スーさんの『介護未満の父に起きたこと』とコーヒー。この写真をアップしたFacebookの投稿に私は、「介護初心者の親と暮らすということ」というタイトルをつけ、こう書いている。

〈ジェーン・スーさんの『介護未満の父に起きたこと』は、今の私には刺さりまくる本だった。ページをめくるたびに「わかるよ、わかる」と共感した。親に対してついそっけない態度をとり罪悪感を抱いたことも、スーさんの文章を読んで自分を責めることをやめようと思えた。ある意味ビジネスライクに「冷徹」に親と向き合うスーさんに救われた。〉

このテキストを投稿したのは2025年9月17日。今思えば、オープンエアのカフェでコーヒーを飲みながらこんな感想を書いていた日は、嵐の前の束の間の静けさのようなものだった。あの日から随分日が経ったように思うが、9ヵ月ほど前のことなのだ。「刺さる」と書きながら、まだ本当に自分ごとではなかった介護が、それも両親同時のダブル介護による怒涛の日々が始まることを、この時の私はまだ知らない。

子育てのために両親を東京に呼び寄せる

子育てを手伝ってもらうために、山口県に住んでいた両親を東京に呼び寄せたのは19年前。娘が1歳の時だった。当時の私は週刊誌AERAの副編集長で、深夜にまで及ぶ校了日以外も帰宅は午後10時過ぎという日常。復職して1年間は毎日ベビーシッターをお願いしていたのだが、子どもの状態的にも限界を迎えつつあり、同じマンションの隣の部屋に両親に引っ越してきてもらった。保育園の迎えから夕食、入浴、寝かしつけまで、毎日の子育てはほぼ親に「丸抱え」で、その状態は私が50歳で新聞社を退職して転職するまで続いた。

両親の支えがなければ、私は大好きなニュースの仕事を続けられていなかったし、とても編集長は務まらなかったと思う。両親の全コミットがなければ子育て世代の女性が管理職や編集長になれないなんておかしいし、後輩世代にも無用のプレッシャーを与えることは分かっていたが、当時の私はこの方法しか思いつかなかった。

そういう意味で両親には本当に感謝しているし、その代わりに将来両親に介護が必要となった時には私が今度は支えようとも思っていた。言葉は乱暴だが、「子育てと介護のバーター」ができると当時は信じていたのだ。

それがいかに楽観的すぎたか。「捕らぬ狸」的思考だったか。綻びが見え始めたのが、3年半前の夏のことだった。

86歳父が熱中症で倒れる

酷暑のある日、当時86歳の父がスーパーでの買い物から帰る途中に熱中症で気を失って倒れた。幸いマンションの敷地内で倒れたので、住民の方が管理人に連絡してくれ救急車が呼ばれ、母にも連絡が来た。もし倒れたのが道路上だったら、どこの誰かもわからないまま時間が過ぎたかもしれない。救急車もすぐに呼んでもらえたかはわからない。

父は利き手の右手首を骨折、倒れた拍子に割れたメガネで顔をざっくり切っていた。数日おきの治療のため通院が始まり、私が車で送っていく生活が始まった。

幸い足は骨折していなかったものの、療養のために家での安静生活が続いたためか、外に散歩に出かけることもなくなった。一日中ソファでボーッとテレビを見る生活に突入した父は、急速にぼんやりする時間が増えた。それまですでに脳ドックに行った時に初期の認知症という診断も受けており、さらに耳も遠く補聴器をつけなければ家族との会話もままならなくなっていたが、生活に大きな支障はなかった。それが一気に表情すらなくなっていった。

利き手が使えなくなった父は一気に食事をするにも母の力を必要とするようになり、何より歩かない生活になったため、一気に足元がおぼつかなくなった。夜中に何度もトイレのために起きる父が心配で、母はその都度起きてトイレから父が戻るのを待つようになった。母はこのとき81歳。ゆっくりとだが、「老老介護」の状態に突入していた。

そんな父の介護生活に疲れが出たのか、翌年の夏には今度は母が倒れた。

◇後編「熱中症での転倒から一気に「老老介護」に突入。浜田敬子が振り返る、86歳父を介護する母が倒れた日のこと」では想像を超えてあっという間に押し寄せた介護の現実も伝える。

【後編】熱中症での転倒から一気に「老老介護」に突入。浜田敬子が振り返る、86歳父を介護する母が倒れた日のこと