梅雨、台風、猛暑……不安定な天気ばかりで気が滅入ってくるこの季節。読書をして、気分をリフレッシュしましょう！ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『最後の晩餐』江國香織ほか／角川春樹事務所／1870円

共通のお題は｢最後の晩餐」。江國香織、金原ひとみ、角田光代、寺地はるな、原田ひ香、藤野千夜、井上荒野ら7作家が魔術師ぶりを競う。初老の女性の翻意あり､脂っこい大宴会あり、退職する女性の凜々しい後ろ姿ありと、どの作もその作家らしくて心から楽しめる。医師が厳粛であるべき病室に入るなり、鰻のにおいにむせるシーンには思わず笑った（どの作家の作かはお楽しみに）。

『杏のパリ細うで繁盛記』杏／新潮社／1760円

杏さんが歴史好きの「歴女」だとは知っていたが、なるほど、こういうエッセイにも活きるんですね。双子の娘達、年子で生まれた弟、愛犬を連れてのパリ移住記。通常なら異文化への驚きが先に立つはず（見聞録形式）。でも杏さんは子供最優先で現地になじもうとする。その筆は家族史を記述しようとする人のそれだ。｢戻らない過去」を記録する。真面目で賢い人だなあと思う。

『年とる力』阿川佐和子／文春新書／1045円

前半はアガワさん世代なら"あるある"の共感だらけ。シワや、瞼の垂れなど老いのドッキリだ。後半はその老いの処方箋。ピアノを70にして再開、俳句の面白さに目覚め、ゴルフも継続。母の着物は昭和の娘達の共通の悩みだが、アガワさんは会食の場に着ていくなどして一通り着てみようと決意。自分で着られるようにもなる。思い煩うなかれ。「なんとかなるさ」が陽気の秘訣だ。

『増補版 九十歳。何がめでたい』佐藤愛子／小学館文庫／660円

小説は「初版でオシマイ」（←佐藤さんの弁）だったのに、『九十歳。何がめでたい』は100万部を超す社会現象に。その余波も加えた増補版だ。もうヨレヨレだと編集者に訴えても声が大きいため信じてもらえない悲喜劇を書き、人間の滑稽さを描くのは佐藤家の家風だとも。承認欲求からではなく、生きるために懸命に書き、派手に騙され、全身で憤怒した佐藤愛子さんを偲びたい。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年6月18日号