開幕が迫り、サッカーW杯への関心が一段と高まっている。テレビ中継への期待も膨らむ中、日本テレビのスペシャルナビゲーターに竹内涼真が就任した。サッカー経験に加え、その熱血キャラクターにも注目が集まる。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが、竹内起用の背景を読み解く。

【写真】黒シャツ全開、鍛え上げた肉体を披露する俳優・竹内涼真。他、金髪ロン毛の竹内涼真と町田啓太のツーショットなども

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6月3日、サッカー日本代表が事前キャンプ地のメキシコに到着。練習風景の映像が報じられるなど、『FIFAワールドカップ2026』に関する情報が増えてきました。

日本代表の試合は、日本時間の15日（月）5時〜オランダ戦、21日（日）13時〜チュニジア戦、26日（金）8時〜スウェーデン戦が予定され、4か国中上位2か国がラウンド32に進出。さらにグループ3位の12か国中8か国もラウンド32に進出できるため、「厳しい組み合わせになったものの少なくとも4試合目は戦えるのではないか」「できれば決勝まで8試合楽しませてほしい」などのポジティブな声があがっています。

そんなポジティブな声の背景にあるのは、「史上最強」と言われる日本代表のメンバーと近年の実績。さらに日本代表の全試合を含む59試合が地上波で放送されることも期待感につながっているのでしょう。3月の野球のWBCがNetflixの独占有料配信のみだったこともあって、「サッカーは国民全体で盛り上がりたい」というムードが感じられます。

「日テレサッカー中継の顔」に就任

やや気になるのは、今大会がアメリカ、カナダ、メキシコの3か国で開催されること。現地とは14〜16時間の時差があるほか、6月11日から7月19日まで1か月超の長期にわたるだけに、試合中継の内容や応援番組などで引きつけることも必要でしょう。

その点ここまでは、前大会ABEMAでの配信で解説を務めた本田圭佑さんが、今大会もNHKと日本テレビに出演することが最大の話題となっていました。

ただ徐々にフィーチャーされはじめているのが日本テレビの中継で「スペシャルナビゲーター」を務める竹内涼真さん。すでに森保一監督へのインタビューが放送されましたが、その真摯な姿勢が称賛を集めています。

今大会、日本テレビは『日本代表VSチュニジア』を含む計15試合を放送。さらに竹内さんは9日の2時間特番『ザ！覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE！悲願のワールドカップ優勝なるか』でMCを務めるほか、15日、20日、24日に生放送される特番『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』にも出演するようです。

それ以外でも土日夜のスポーツ番組『Going！Sports&News』や、6日の『ザ！鉄腕！DASH!!』にもPRを兼ねて出演するだけに"中継の顔"となっていくのでしょう。

ではなぜ『FIFAワールドカップ』中継のメインに竹内さんが選ばれたのか。業界評を交えながら掘り下げていきます。

「20歳まで本気で、夢を諦めた人間」

前提としてあげておかなければならないのは、竹内さんが5歳でサッカーをはじめて高校時代には東京ヴェルディのユースチームでセンターバックとしてプレーするなど、ケガなどで断念する20歳までサッカーをしていたこと。

竹内さん自身、スペシャルナビゲーター就任に際して「20歳まで本気でボールを追いかけ、プロ選手になる夢を諦めた人間だからこそサッカー選手への特別なリスペクトがありますし、素直に純粋に魅力を伝えれるんじゃないか」などと語っていました。

さらに竹内さんは「僕もひとりのファンとして、そして国民の皆さんとともに現地で、テレビの前で、暑苦しいほど全力で戦う覚悟です」などとコメント。森保監督へのインタビュー第一声でも「初めてでご迷惑かけたら本当にすいません。ただ全力でやります」と熱いスタンスを示していました。

また、森保監督の「より勝ちたい、優勝したい思いが強くなっています」という言葉に竹内さんは「熱いですね」と反応。森保監督から「竹内さんのほうが熱い。目がキラキラしてる」と返されたほか、最後には「凄いですね。めちゃくちゃ気持ちが伝わってくる。熱い。鼓舞されました」と笑顔で称賛されました。インタビューの技術などを超える熱意が伝わったからでしょう。

以前からテレビ業界内では竹内さんについて「今では少なくなった明るい熱血キャラでスポーツ中継にフィットしそう」「俳優では"サッカーの竹内涼真"と"野球の山田裕貴"（父親が元プロ野球選手）がハマるのでは」などの声もあがっていました。

民放各局のサッカー中継にはこれまでさまざまな芸能人がナビゲーター役を務めてきましたが、ファンの評価を得ることは難しく定着した人はいません。「サッカーにも『世界陸上』における織田裕二のような熱く盛り上げられる主演級の俳優がほしい」という声があがっていただけに竹内さんにかかる期待は大きいのでしょう。

いい意味での「暑苦しさ」がプラス

竹内さんの印象で見逃せないのは、ここ半年あまりでますます存在感が高まっていること。

もともと『陸王』（TBS系）、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系）、『六本木クラス』（テレビ朝日系）などで見せた「熱い男」というイメージがありましたが、昨秋の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）でいい意味での「暑苦しい」イメージが加わりました。

さらに、昨年12月に配信された『10DANCE』（Netflix）でも主人公の競技ダンサーを熱演。年明けの1月期にも『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主人公の刑事を熱っぽく演じて、「極めていい意味で暑苦しさと紙一重の熱い男」という印象を決定づけました。

スポーツの世界的なビッグイベントでは織田裕二さんや松岡修造さんのような多少の過剰なテンションが求められるだけに、現在の竹内さんはハマリやすいのではないでしょうか。織田裕二さんが『世界陸上』のメインキャスターを務めたのは30歳になる1997年であり、今年33歳の竹内さんは年齢的にも近く、タイミングとしても上々。今大会の評判がよければ長きにわたってサッカー中継の顔として活躍していく可能性を感じさせられます。

竹内さんはその他の活動でも、4月から5月にかけてその名も『奇跡を呼ぶ男』という現在の充実ぶりにふさわしいミュージカルの全36公演を完走。5月31日には『第93回日本ダービー』の表彰式プレゼンター、6月1日には『第63回ギャラクシー賞』で「マイベストTV賞グランプリ」（『じゃあ、あんたが作ってみろよ』）を受賞して登壇するなど、スターとしての輝きが増しています。

竹内さんは事前番組などで「ワールドカップは子どものころに憧れ続けた舞台」「今の日本代表なら『優勝』という目標は決して夢物語ではないと確信しました」「今の代表は間違いなく史上最強」などと迷いなく言える力強さを見せました。その一方で「プロになった同期で引退している選手もいて、現役を続けるのは凄く大変なこと。その中で日本を代表して出てる選手はもっと凄い」などと選手へのリスペクトもしっかり語るなど、ナビゲーターの役割を的確にこなしています。

もともとドラマの撮影現場では「役作りに熱心」「コミュニケーションに積極的」「声や語り口もいい」などの評価を受けていた人だけに、今大会の現場でどんな活躍をするのか。日本代表の躍進とともに期待できそうです。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。