「半生ハンバーグ」で相次ぐ食中毒…「バズったもの勝ち」の店とは一線を画す、元祖『さわやか』の「真面目すぎる営業姿勢」

「半生ハンバーグ」で相次ぐ食中毒

神奈川県横浜市内のハンバーグチェーン『花より、ハンバーグ。』（国内5店舗）で、腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生したと報じられたのは4月末。この報道を見て“またか”と既視感を覚えた人は少なくないかもしれない。

横浜市の発表によると、食中毒症状を訴えたのは20代の女性2人。2人は3月15日と20日に『花より、ハンバーグ。』の同じ店舗を利用しており、その後、腹痛や下痢などを発症した。調査の結果、共通する食事が同店での飲食に限られていたことから、市は「同店で提供された食事が原因」と判断し、食中毒と断定したという経緯だ。

『花より、ハンバーグ。』は牛100％のハンバーグの表面に焼きを入れ、その後は客が鉄板で好みの焼き加減に仕上げるスタイルを採用している。近年、全国に広がる“半生ハンバーグ業態”である。

この種のニュースは決して珍しくない。例えばステーキチェーン『ペッパーランチ』（国内約190店舗）でも2023年、“セルフ焼きハンバーグ”を食べた客から食中毒症状が相次いだ。また、さかのぼるとハンバーグチェーン『ハングリータイガー』（国内12店舗）でも、2000年にハンバーグによる食中毒が発生し、全店が営業停止に追い込まれた過去がある。

客が焼くスタイルのハンバーグ店で食中毒事故はたびたび発生しており、事故が報じられるとネット上では、「なぜ危険だとわかっているものを出し続けるのか」といった声が上がっていた。

元祖『さわやか』とは何が違うのか

そんな“半生ハンバーグ業態”の元祖的存在としてしばしば名前が挙がるのが、静岡県内に展開する人気ハンバーグチェーン『炭焼きレストランさわやか』（静岡県内のみに35店舗）だ。

『さわやか』の牛肉100％の人気メニュー「げんこつハンバーグ」も、表面を焼き上げて中心部がまだ赤いレア状態で提供され、客席でさらに焼くことができるスタイルで広く知られており、県外から訪れるファンも多い。同チェーンの店舗では休日になると数時間待ちといったケースも多く、いまや静岡名物の一つといっても過言ではない。

興味深いのは、提供スタイルだけを見れば『さわやか』とこれまで問題を起こしてきたハンバーグ店はよく似ているものの、確認したかぎり『さわやか』では食中毒事故が起こっていない点。

どちらも中心部に赤みを残した状態で提供され、どちらも客が鉄板で追加加熱するスタイルだが、一方では食中毒事故が起き、もう一方は長年にわたり大きな問題を起こさず営業を続けてきたわけだ。

この差はいったい何なのか。また、リスクが高いと思われる“半生ハンバーグ業態”は、なぜ変わらず存在し続けるのか。外食産業に詳しいフードアナリストの重盛高雄氏に解説していただく。（以下、「」内は重盛氏のコメント）

安全性より“動画映え”が重視される時代

レアの状態で提供し、仕上げの焼きを客に委ねるスタイルは、これまでたびたび食中毒騒ぎを引き起こしてきた。それにもかかわらず、次々と同様の提供方法を採用するハンバーグ店が現れているのはなぜなのか。

「こうした提供形式が増えているのは、もちろんおいしさを追求した結果という面もあるでしょうが、一方で“映え”を強く意識している店が増えているのも事実です。特にTikTokやYouTubeのショート動画文化が広がってから、その傾向は一気に強まりました。

かつて飲食店の評判は、ブログや口コミサイトなど、文章中心で広がっていました。味や接客、店の雰囲気を細かくレビューし、文章や写真から『行ってみたい』と思わせる流れだったのです。

しかし、いまは動画によって人の興味を惹き付ける時代。半生ハンバーグはショート動画との相性が抜群なんです。切った瞬間に赤い断面が見える。鉄板から煙が立ち上る。ジュージューという音が鳴る。肉汁があふれる。これらすべてが五感を刺激するわけです」

静止画を見て抱く「おいしそう」という感想以上に、動画になると見る側の脳内で味や食感まで疑似的に再現されやすくなるという。結果として、飲食店側も安全性より“映える演出”に意識が傾き、こうした店が生まれやすくなっているのではないかと重盛氏は推測する。

「本来、飲食店はおいしい料理を“安全に”提供する場所です。けれどSNS時代では、『どれだけ目立てるか』『バズったもの勝ち』という発想が強くなってきました。もちろんすべての店がそうではありませんが、飲食店業界全体としてそうした方向に引っ張られている空気はあります」

『さわやか』で食中毒事故が起きない理由

“半生ハンバーグ業態”が増えるなか、よく比較対象として名前が挙がるのが『さわやか』だ。

公式サイトを見ると、同社が工程管理や品質検査を徹底していることがよくわかる。原料肉には表面殺菌を施し、さらにX線検査機を使って異物混入までチェックしているという。“事故ゼロ”は、こうした取り組みの成果ともみられるが、重盛氏は「それだけでは食中毒を防ぎ切ることはできない」と指摘する。

「ひと言でいえば、『さわやか』は徹底して真面目なのです。一例ですが、ほかの店であればテーブルが空けば回転率を上げるためすぐにウェイティングの客を案内するでしょうが、数時間待ちが当たり前の『さわやか』では、空いている席があってもすぐに客を入れないこともあるのです。たくさんのウェイティング客がいるのに店内には空席があるという状態になります。

これはおそらく、売上重視に走らず安全に料理を提供することを最優先とし、無理な営業にならないようにスタッフ数やオペレーション能力に合わせ、あえて入店数を絞っているからでしょう。こうした余裕のある営業スタイルが、店内の衛生管理の徹底につながり、結果として食中毒の防止にも結びついていると推察できます」

現時点で『さわやか』は出店を静岡県内のみにとどめている。過去に同社社長は県外出店の可能性は「ある」と語っていたが、いまだに県外展開をしていないのにも、食の安全性へのこだわりが根底にあるからだろう。

「『さわやか』が静岡県外への出店に慎重なのは、食材の配送距離が伸びれば、温度管理や品質維持のリスクがそのぶん高まるためと言われています。安全性にこだわり県内完結にこだわっているのでしょう。また、テイクアウトを実施しない方針も同様の理由でしょうから、安全意識の高さがうかがえます」

【つづきを読む】「映え重視」危険な半生ハンバーグ店と元祖『さわやか』の「決定的な違い」…「食中毒リスクのある飲食店」を見きわめる「意外な方法」

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