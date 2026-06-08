急落相場も恐れない【新NISA】6月配当取りを狙える、注目の日本株「増配株5選」を実名公開

増配株は、配当を得ながら株価上昇も狙えるので、根強い人気がある。新NISAの成長投資枠への投資であれば完全非課税、永久非課税である。本稿は、6月に権利付最終日を迎える増配株に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん） 氏にしてもらう。桶井氏は高配当株および増配株への投資で資産を伸ばし、関連書籍を出版した実績がある。

増配株投資の魅力

はじめに、増配株投資の魅力をお伝えいたします。

(1)増収増益を背景に増配していることが多く、同時に株価上昇も狙える

(2)増配株は、投資額（簿価）に対する配当利回りが上がっていく

(3)企業の株主還元意識が高まっており、連続増配が期待できる

(4)高配当であれば、配当金目的の買いが常に期待でき、株価を下支えすることが多い

(5)株価下落場面で配当金は心の支えになる

(6)配当金は定期的（日本株なら年2度が多い）に入る

(7)配当金は事前にその額がわかる

(8)配当金は自動的に入る

(9)配当金は安定的な収入になる

(10)配当金は会社員にとり副収入になり、かつ不労所得である

(11)配当金は老後の生活費に使える

(12)配当金を再投資するのが楽しい

個別株は1株でも100円でも買える時代に

「配当金の魅力はわかる。とはいえ、100株単位で買付けるためにはまとまったお金が必要で、ハードルが高い」、そう感じる方もおられるでしょう。安心して下さい！ 主要ネット証券（SBI証券、楽天証券、マネックス証券等）では1株単位でも個別株の売買がしやすくなりました。さらには、楽天証券では、個別株なのに「100円投資」（『かぶピタッ』で、100円から好きな金額で購入可。楽天ポイントも使えます）が可能になりました。

これら制度を利用すれば、少額投資が可能となります。とても便利になりました。私も、1株〜数株投資をすることがあります。「ちょっと買って様子を見る」とか「個別株を積立のように買う」という投資法で便利に使わせて頂いています。本稿で紹介する銘柄でも、株価が高い銘柄がありますが、株価を見て「高くて買えない」と諦めないでください。

私の銘柄分析法 12個のポイント

つぎに、増配株の銘柄選択法を解説します。銘柄を探すときには、配当だけを見てはいけません。それを可能とする裏付けがあるかを確認しましょう。

(1)市場規模が拡大している業種

何より需要が増加する業界（分野）の企業を選んでください。需要が増えるから、そこに供給を増やすことで企業は成長できます。売上高が増え、営業利益が増え、儲かっているから株価が上昇して、配当金が出せます。

(2)ナンバーワン企業もしくはオンリーワン企業

業界ナンバーワン企業（もしくは2位まで）に投資しましょう。または、3位以下でもニッチに稼ぐオンリーワン企業を選びましょう。しっかり稼いでいる企業を投資先に選ぶことが大切です。

(3)増収増益

株価は、短期では経済指標や政治的要因、世界情勢などに左右されますが、長期では企業価値に連動します。簡単に言いますと、「どれだけ儲けているか。儲けを伸ばせるか」が大切です。したがいまして、増収増益（売上高も営業利益も成長していること）している企業を選びましょう。合わせて、一株当たり利益(EPS)が成長しているかも確認してください。

(4)営業利益率

本業でしっかりと利益が出せているかを確認する必要があります。業種にもよりますが、営業利益率が10％以上あれば優良といえるでしょう。

(5)株価のトレンド確認

株価が上昇トレンドの銘柄を選びましょう。なぜなら、配当金をたくさん貰っても、それ以上に株価が下がって結局損していたら本末転倒だからです。5年チャートか10年チャートで株価のトレンドを確認しましょう。

(6)配当性向

無理な配当をしていないか確認しましょう。配当性向（利益に占める配当金の割合）が概ね50％以下の銘柄を選んでください。逆に、低すぎても株主還元が十分ではなく、30％以上は欲しいところです。

(7)連続増配年数、増配率、減配の過去を確認

連続増配年数は長いほど優良です。増配率（配当の前年対比）も確認しましょう。これも高いほうが優良です。さらに、頻繁に減配していないかを確認してください。ただし、業績連動型配当を方針とする場合は、減配も仕方がありません。配当利回りにも目を配りましょう。

(8)自社株買いの推移

自社株買いをすると株価は上がります。連続して自社株買いをするということは株主還元に熱心であるといえます。

(9)自己資本比率

低いほど借金が多いことを意味します。自己資本比率40〜50％以上が目安です。

(10)ROEが高いか

ROEとは、自己資本利益率と訳されますが、簡単にいうと、経営効率が良いかどうかを表します。米国株に比べ日本株は低い傾向にありますが、2桁あれば優良、8％あれば合格ラインです。

(11)ネガティブ要因・リスク要因がないか

・増資の過去がないか

増資（株式を新しく発行し資金を集めること）すると株価は下がります。株主の利益になりません。

・不祥事の過去がないか

一度不祥事を起こすと、連続する傾向があります。外部要因かもしれない事案もありますが、当該企業がどのような対応をするのか確認することも大切です。

・後継者問題がないか

カリスマ経営者の後継者問題はリスク要因です。経営者の年齢や健康状態、後継者育成について確認しましょう。

(12)PER推移

1〜11で分析して優良銘柄を見つけたとしても、高値掴みに注意しなくてはいけません。PERが過去に比べて高くなっていないかを確認しましょう。私は予想PERを使って確認します。予想PERは、「現在の株価」を「1株当たり利益(予想)」で除すことで計算できます（予想PER＝株価÷1株当たり利益（予想））。1株当たり利益(予想)は決算短信などで確認できます。証券会社（サイト）によっては、予想PERの推移をグラフで確認することが可能です。

以上12個のポイントを上げましたが、全項目をクリアする銘柄はなかなかありません。よって、総合的に判断してご自身が納得できる銘柄を探してください。

この6月、注目の銘柄は…

それでは、増配株をご紹介します。次に紹介する銘柄は6月26日（金）が権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）です。

※（ ）内は銘柄コード。推奨ではなく紹介です。

（1）ショーボンドホールディングス（1414）

橋梁、トンネル、港湾、下水道など社会インフラの補修・補強を専門とする総合メンテナンス企業です。

同社サイトトップに「造らない建設会社 直し続けることが私たちの仕事です」とありますように、維持管理に特化しています。国内随一かつ屈指の総合メンテナンス体制が特色とされます（同社サイトに掲載）。インフラ整備は日本の喫緊の課題であり、高市政権は国土強靱化対策を政策に掲げていますので、同社にはプラスといえるでしょう。業績は増収増益です。営業利益率（3年平均、以下同）は約23％あります。株価は2024年以降、下降トレンドにあります。18期連続増配の予定です。予想配当利回り（2026年6月5日現在、以下同）は3.68％です。

（2）フルヤ金属（7826）

イリジウム、ルテニウムを扱うプロフェッショナルです。貴金属の中でも、特に希少価値が高く、加工・精製には高度な設備と専門技術が求められ、扱える企業は世界的にも限られています。フルヤ金属は世界で高いシェアを誇るグローバルニッチトップ企業です。使用済みのイリジウムやルテニウム製品を99.999％という高純度で再資源化できる高度なリサイクル技術を持ちます。世界シェア70％台の製品は3つあり、90％台の製品も有します。国内外の大手半導体・電子部品メーカーに不可欠な製品も提供しています。海外売上高比率は約62％です。業績は増収増益傾向で、営業利益率は約20％です。株価は2026年以降に急上昇しています。3期連続増配の予定です。予想配当利回りは1.76％です。

（3）レーザーテック（6920）

半導体製造装置メーカーです。半導体製造に用いるフォトマスクやマスクブランクス（原板）の検査装置を主力としています。中でも、最先端のEUVリソグラフィ（半導体の微細化に必須とされる製造装置）対応のフォトマスク欠陥検査装置では世界シェアのほぼ100％を握っている、オンリーワンプレイヤーです。半導体製造の世界王者TSMCも、この技術を必要としています。

海外売上高比率は90％超もあり、売上高のほとんどを海外が占めています。業績は増収増益しており、営業利益率は約43％もあります。5年チャートは上下動しています。12期連続増配中です。予想配当利回りは0.78％です。

（4）荏原製作所（6361）

ポンプ製造を祖業とする産業機械のメーカーです。ビルやマンションなどの建築設備で使われる一般的なポンプ「標準ポンプ」では国内シェア1位です。現在は、冷熱機械、送風機、廃棄物処理施設、半導体製造装置なども手掛けます。世界シェア1位の製品が複数あります。半導体の微細化に欠かせないCMP装置、半導体製造工程でクリーンな真空を生み出すドライ真空ポンプでは世界シェア2位です。稼ぎ頭は、半導体製造装置が属する「精密・電子カンパニー」です。海外売上高比率は約66％です。業績は増収増益を果たしており、増益率（営業利益）は約17％もあります。営業利益率は11％強です。5年チャートは上昇トレンドです。7期連続増配の予定です。予想配当利回りは1.19％です。

（5）ユニ・チャーム（8113）

衛生用品大手で、紙おむつでは国内首位です。アジアでも、紙おむつなどパーソナルケア事業はシェア1位のポジションにあります。高い技術力を活かし、赤ちゃんからお年寄り、ペットも含めた幅広い層にバランスよく商品を展開し、かつホームケア商品も取り扱います。

2030年までに、不織布・吸収体ビジネスで市場シェア世界1位を獲得する目標を掲げています。また、2030年12月期の売上高を2025年12月期比で1.5倍超の1.5兆円にすると公表しています。海外売上比率は約66％です。業績は増収増益です。「コア営業利益率」は約13％です。株価は、2023年夏をピークに調整中です。2026年12月期は4円増配で25期連続増配の予定です。その後の4年間は各2円増配を基本軸とする旨を掲げています。予想配当利回りは2.43％です。

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