「実は、あの枠はコンプラが…」いま、NHK夜ドラが芸能界から大注目を集める意外すぎる理由

いま「NHK夜ドラ」が人気の理由

いま、民放各局と芸能事務所の関係者が注目している「放送枠」がある。NHKの「夜ドラ」だ。

'22年4月から始まり、22時45分から23時まで1話15分のドラマが放送されている。

「『朝ドラ』のように毎日少しずつストーリーが進んでいく構成で、これまで『ひらやすみ』（'25年）などが好評を博しています。もともと若年層のテレビ離れに危機感を抱いたNHKが復活させた枠ですが、中高年層にも人気のようです」（番組制作会社幹部）

なぜ「夜ドラ」が評価されているのか。その理由のひとつが、「コンプラをそれほど気にしなくてよい」ことだ。

ある民放キー局プロデューサーは、こう語る。

「民放だとスポンサーが敏感になるような描写は基本的にNGです。また、特定の業界を批判するような内容も、同業の企業がスポンサーについていれば当然アウト。

その点、NHKは受信料で成り立つ公共放送なので、タブーを恐れず社会問題やマイノリティを扱った作品づくりができる。そのため、意欲的な脚本家が集まってきているんです」

ブレイクの登竜門に

また、芸能事務所にとって所属タレントの「夜ドラ」出演はメリットがかなり大きいという。それは、ブレイクへの登竜門になっているからだ。

「朝ドラや大河ドラマ出演に繋がっている枠なんです。伊藤沙莉（32歳）は、『夜ドラ』の前身『よるドラ』で『いいね！光源氏くん』（'20年）に出演。その後『虎に翼』（'24年）のヒロインを摑みました。小芝風花（29歳）は『事件は、その周りで起きている』（'22年）で主演を務め、『べらぼう』（'25年）で重要な役を演じました。

芸能事務所のマネージャーも『夜ドラ』の重要性を理解しており、有望な若手女優を売り込んでいるようです」（同前）

6月1日からは古川琴音（29歳）主演のドラマ『ミッドナイトタクシー』が始まる。初夏の一夜に観てはいかがだろうか。

「週刊現代」2026年6月8日号より

大谷翔平「二刀流復活」の裏で…《30億円ハワイ別荘計画》でまたもトラブル発生【リゾート会社と投資家が大揉め】