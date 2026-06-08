¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÄàÃÏ²¼·Ý¿Í¤ÎÄë²¦á¤¬NHK¡Ö¥ª¥ó¥Ð¥È¡×¤ÇÇÍëÊ»¨¸À¤òÍá¤Ó¤¿¡Ö¥Í¥¿¤ÎÆâÍÆ¡×
¡ÖÃÏ²¼·Ý¿Í¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¥³¥ó¥Ó¡ÖÆú¤Î²«ºª¡×¡ÊÌîÂô¥À¥¤¥Ö¶Ø»ß¡¦¤«¤Þ¤Ü¤³ÂÎ°é´Û¡Ë¡£·ÝÎò20Ç¯Ä¶¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¾Þ¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î±É¸ÏÀ¹¿ê¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¿¡£Å·ºÍ¡¢¶¸¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâ¡½¡½¡£ÃÏ²¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡È·Ý¿Í¤ÎÀ¨¤ß¡É¤È¤Ï¡£º£²ó¤Ï¤«¤Þ¤Ü¤³ÂÎ°é´Û¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡¡
¡Ê¹½À®¡¦¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«¡Ë
¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¼çºÅ¤Î¡ÖÅìµþ¥Ó¥¿¥ß¥ó´óÀÊ¡×
ÌîÂô¤ÈËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â2¤Î»þ¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄä³Ø¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤â°ã¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¹»°ìÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÌîÂô¤ÏËÍ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌîÂô¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï24ºÐ¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£ÍÜÀ®½ê¤ò£³¥ö·î¤Ç¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤¿ÌîÂô¤Ï¡¢ÂçÃÝ¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃÝ¤¯¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¤Í¡£¿¦¤Ë¤Ä¤«¤ºÃÏ¸µ¤ò¤Ö¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂçÃÝ¤¯¤ó¤¬Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¡×¤È°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ20ÂåÁ°È¾¤ÇºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤È¡¢ÀÄ½Õ¤òÈñ¤ä¤½¤¦¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤È¤â¤Ê´¶³Ð¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÂçÃÝ¤¯¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÝ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£ÅÙ¤Ï¾åµþ»ñ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸òÄÌÈñ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²È¤ò¼Ú¤ê¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÂô¤âÁá¤¯¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍè¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2005Ç¯¤Î½Õ¤Ë¡¢¹¾¸ÅÅÄ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌîÂô¤Î²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌîÂô¤ÏÍÜÀ®½ê¤ò¤Ð¤Ã¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ª¾Ð¤¤¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ý¿ÍÃç´Ö¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥Ö½Ð±é¼ÔÊç½¸¤Î¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¥Í¥¿¸«¤»¤·¤Æ¼õ¤«¤ì¤Ð¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤é¤·¤¤¤¾¡×¤ÈÌîÂô¤¬ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥Ó¥¿¥ß¥ó´óÀÊ¡×¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥ó´óÀÊ¤Ë½Ð¤¿¤é°ì¿ÍÁ°¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¡¢·Ð¸³¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´é¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë·Ý¿Í¤¬É¬¤º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÀÐÏ¢µÙ¤µ¤ó¡¢É¦ÃË¼ß¤µ¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤Ç¡¢¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÌÜ¤¬¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤Æ¤Í¡£µ¤·Ú¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤¿¤Æ¤Î¤³¤í¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö»¨µûÇ§Äê¡×¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ê¥¢¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»¨µû¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Çä¤ì¤Æ¤ë¡¢Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤âº£¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤ÏÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤¬°ìÈÖ¤¨¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤ò¥Ó¥·¥Ó¥·¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤éÌÌÇò¤¨¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£Çä¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤È³Ú²°¤ÇÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10Ç¯¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤ª¾Ð¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÅÙ³°»ë
Åö»þ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿NHK¤Î¡ÖÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤â4²óÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Éô¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï·Ý¿Í¤ò»Ï¤á¤Æ¿ôÇ¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÈÖÁÈ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¿Í¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤ÈË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤ÏÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¾Ò²ð¤Ç¥ª¥ó¥Ð¥È¤ÎÁ°Àâ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿³ºº°÷µ¤Ê¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¾ð¤±¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ï¼ýÏ¿¸å¤Ë»öÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶å³ä¶åÊ¬¤¬ÇÍëÊ»¨¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¶ìÄË¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
º£¤Î¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¡¢Æ¿Ì¾¤À¤È¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê½ñ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤ËÉ¾È½¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥Í¥¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ã¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤ËÌîÂô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥É¥¢¤¬¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤È³«¤¯¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¼«Ê¬¤Î¸Ô´Ö¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥ó¡×¤ÈÌÄ¤é¤¹¡£¡Ö¥¦¥¤¡¼¥ó¡¢¥Á¡¼¥ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£Æó¿Í¤Ç¡Ö¥¦¥¤¡¼¥ó¡¢¥Á¡¼¥ó¡×¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤ê¤¢¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥Ü¥±¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¾Ð¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤ÆÅÙ³°»ë¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤Ï¥³¥ó¥È¤äÌ¡ºÍ¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£Àí¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â°ú¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ì¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢Ã¯¡¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥È»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÍýÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢·¿¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¿·½É¤ÎV1¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Í¤¸¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢¤À¤¤¤Ê¤ª¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é·Ý¿Í¤Ø¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥È¡¼¥¯¤Î»þ¤Ë¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ê¤ËÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ·°æ¤òÇË²õ
ÉñÂæ¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤À¤¼¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ö¤ó¤Ö¤ó¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÍÆ´ï¤Î·ä´Ö¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆù½Á¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤¤¤¿Çò¤¤¥»¡¼¥¿¡¼¤Î½÷À¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Á¤¬¥Õ¥¡¡¼¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËµÒÀÊÁ´ÂÎ¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¥»¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î·Ý¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿·Ä´¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ï¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤êµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î2»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Â®¹¶¤Ç³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤òµÕ½ÐÂÔ¤Á¤Ç¤¹¡£ÌîÂô¤â°ì½ï¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå3000±ß¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀÖ»ú¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ·°æ¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á¬Åò¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿²¼ËÌÂô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ï¡¢Å·°æ¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¡¼¥³¡¼¥ó¤òÆ¬¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å²¼¤Ë·ã¤·¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¥³¡¼¥ó¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤¬Å·°æ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¶½Ê³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¶þ¿¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Å·°æ¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Å·°æ¤Ë³«¤¤¤¿Ìµ¿ô¤Î·ê¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤éÇå½þÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·à¾ì¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦±¿¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¾ï¤ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç£±£°£°¡ó¤ÎÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤â¤½¤â»Í½½²á¤®¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Íç¤ÇÂçË½¤ì¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉÔÏÇ¤ò²á¤®¤ë¤È·Ý¿Í¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤é¤Ï·Ý¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ò»¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¤á¤º¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥Ð¥È¤Îº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¤¿¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¼þ°Ï¤Î¡ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡É¡Ä¡ª¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¡ÖÀ¼ÎÌ¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ©°µ¤·¤¿Æü
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÍè¤¿¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¼þ°Ï¤Î¡ÉÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡É¡Ä¡ª¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¡ÖÀ¼ÎÌ¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ©°µ¤·¤¿Æü