「今よりもっと飛ぶ！」最新ドライバー6モデルを一気試打

毎年恒例「一気試打」のドライバー編。各メーカーの最新モデルは、フェース構造の進化や重量設計のアップデートで「飛び」と「やさしさ」が同時に底上げされるなど、話題作が目白押し。

全30モデルをギアへの造詣も深い小野耕平コーチと、タイプの異なるアマチュア3人が試打チェック。

4 人とも、今の自分のドライバーよりも「飛ぶ！」「振りやすい！」と驚く、買い替えたくなるモデルが多数あり、今年はドライバーの当たり年なのかもしれない！

グローブライド

ONOFF DRIVER AKA

Spec

●ロフト⾓／10.5、11.5度

●重さ／300g（SMOOTH KICK MP-526D・S）

●長さ／44.75インチ（R2）、45.5インチ（R、SR、S）

●シャフト（フレックス）／ONOFF SMOOTH KICK MP-526D（R2、R、SR、S）など

●価格／9万6800円～

※3月6日発売

【小野Check】ドローの打ちやすさは天下一品

ボールをつかまえてドローボールを打ちたい人にぜひ試してほしい1本。「高剛性ソールプレート」と「NEWパワートレンチ」で、インパクトのパワーを余すことなくボールに伝えられる。深重心の大型ヘッドはボールのつかまりがよく、フェースが開いてスライスになる傾向の人にとっては、右へのミスを減らしながら飛距離を伸ばせますね。

【編集 M】端から端までやさしさ満載

ミスヒットに寛容なヘッド、シャフトもいいインパクトへと導いてくれる。グリップも滑りにくくソフトに握れてリキみが抜ける。ヘッドからグリップまでのトータルでやさしさを感じることができます。

グローブライド

ONOFF DRIVER KURO

●ロフト⾓／9.5、10.5度

●重さ／310g（CBT：626D・S）

●長さ／45.5インチ

●シャフト（フレックス）／CBT：626D（S）など

●価格／9万6800円～

【小野Check】パワーフェードが簡単に打てる

構えた顔がシャープでターゲットに合わせやすいので、ボールをコントロールできるイメージがありつつ、安心感も得られます。打球に強さが出る低スピン設計は叩いても球筋をコントロールしやすく、風にも強い。とくに、フェードを打ったときでもスピンが増えすぎないのが好印象。アスリート志向で“顔と球の強さ”を重視する人にオススメです。

【ライター I】安定感と飛距離性能が抜群

ボールのつかまりがいいのに左にこないので、どんどん振れる。結果的に飛距離はぐんぐん伸び、今回のなかで1番飛んでいました！シャフトの挙動もクセがなくて、ストライクゾーンが広そうです。

プロギア

SUPER egg

Spec

●ロフト⾓／10.5度

●重さ／280g（26SUPER egg ・M-40）

●長さ／45（M35）、45.5インチ（M-37、M-40）

●シャフト（フレックス）／26 SUPER egg（M35、M-37、M-40）

●価格／15万1800円

SLEルール適合外モデル

※3月13日発売

【小野Check】超大型ヘッドだけど振りやすさがある

独自の「βチタン Uカップフェース」と独創的な六角形の高剛性ボディが、驚異的な高初速を生み出す。気づいたら自分が思っているよりもはるか遠くへボールが飛んでいるのにビックリ！ヘッドサイズは500ccで慣性モーメントを最大限まで向上させていますが、振りづらさや動かしづらさは感じない。多くの人に馴染みやすいと思います。

【シニア長田】形状は独特だが打球がそろう

最初は個性的な形状に戸惑いましたが、打ってみると打球が全部そろう！高弾道ですが“吹けている”感じはなく、打球は前に飛んでいく。打ち続けると形状は気にならなくなってしまいました（笑）

つるやゴルフ

AXEL GOLD PREMIUM

Spec

●ロフト⾓／10.5、11.5度

●重さ／271g（AXEL GOLDデュアルフレックスカーボン・S）

●長さ／46インチ●シャフト（フレックス）／AXEL GOLDデュアルフレックスカーボン（R、S）

●価格／13万7500円

SLEルール適合外モデル

※2月27日発売

【小野Check】ルール適合外がこんなにすごいとは！

ヘッドもシャフトもルール適合外。超高反発の「OverLimitCUP FACE」はどこで打っても高い初速性能を発揮。とくにヒール寄りの当たりにはめっぽう強い！シャフトの完成度も高く、こちらもルール適合外になりますが、正面側と横側でシャフトのしなり方が異なる設計は、どう振っても挙動が安定するので迷うことなく振り切っていけます。

【シニア長田】飛距離性能が圧倒的！

シャフトがヒール側から少しフェースセンター寄りに挿さっているので、インパクトにかけてのフェースターンがしやすい。ボールのつかまりがとてもいいので、私はほかのクラブより15ヤード以上飛びました！

マジェスティ ゴルフ

サブライム

Spec

●ロフト⾓／10.5、11.5度

●重さ／257g（MAJESTY SUBLIME LV940・SR）

●長さ／46インチ

●シャフト（フレックス）／MAJESTY SUBLIME LV940（R、SR）

●価格／55万円

SLEルール適合外モデル

【小野Check】「マジェスティならでは」が詰め込まれた1本

澄んだ打音が心地よく、ボールがスッと高く上がってくれます。そして、このデザイン性はマジェスティならでは！構えた瞬間から気分が上がるクラブですね。もちろん、クラブとしての性能も申し分なし。高弾道かつ高初速でキャリーをかせげるので、飛距離不足を感じてきた層が自信を取り戻すきっかけになる1本かもしれません。

【シニア長田】ただ高級なだけじゃない！

クラウンやソールのデザインから溢れ出るラグジュアリー感とは裏腹に、打音や打感はしっとりとしていて、コントロールも効きます。シャフトの挙動も安定しており、無理なく振れますね。

マジェスティ ゴルフ

プレステジオ 14

Spec

●ロフト⾓／9.5、10.5、11.5度

●重さ／263g（LV770・S）

●長さ／46インチ

●シャフト（フレックス）／LV770（R、SR、S）

●価格／28万500円

【小野Check】初速・打ち出しの安定がキャリーも安定させる

軽量でもしっかり振り心地が整った専用シャフトで、楽に振れて高弾道の打球が打てます。スムーズに振れるのでミート率も上がりやすく、結果が安定する。フェースには希少性の高いプレミアムなチタン素材を採用していて、どこに当たっても初速の変化を少なくしている。つねに同じキャリーを出せるので、飛距離を計算することができます。

【編集 M】強く弾くフェースが魅力

軽量のぶんヘッドスピードが上がりましたが、飛距離が伸びるポイントとなったのはフェース。打感は硬めに感じますが、インパクト時のボールの弾きが強く、打球も強くなる。ボール初速が上がりますね。

いかがでしたか。お好みのドライバーをぜひ探してみてください！

試打・解説＝小野耕平

●おの・こうへい／1997年生まれ、茨城県出身。中央学院大ゴルフ部を経て、指導者の道へ進み、石井 忍 主 宰 の「エースゴ ルフクラブ 」にてインストラクターを務める。レッスンのみならず、クラブに対しても研究熱心。的確なアドバイスでアマチュアゴルファーを上達へと導く。

シニア代表

長田光史さん

51歳、ドライバーのHS30m/秒後半、持ち球はフェード系。スイングは方向性重視で“マン振り”はほとんどしない。そのぶんクラブの力を借りて、しっかりボールをつかまえながら飛ばしたい！

フッカー代表

編集M

HS40m/秒前後。持ち球はドロー。50歳をすぎて体と飛距離に衰えを感じているが「楽に飛べばいいってもんじゃないよ」と、クラブや球筋に対してもこだわりは人一倍強いベテラン編集者。

スライサー代表

ライターI

HS42m/秒前後。持ち球はフェード。クラブ選びの基準は「結果重視」。スライスとスピン過多になることが多いため、ボールをつかまえてくれて、スピンを減らせるドライバーを模索中。

構成＝石川大祐

写真＝田中宏幸

協力＝エースゴルフクラブ千葉