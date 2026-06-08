デトロイト・タイガースのエース、タリク・スクバル投手（29）が7日（日本時間8日）、マイナーでのリハビリ登板に臨み、5回を無失点に抑えた。先月の左肘手術後、初めての実戦登板だった。スポーツ専門局ESPN電子版が7日（日本時間8日）に報じた。

スクバルはシングルAのウェストミシガンでデイトン戦に先発し、5回を投げて被安打2、6奪三振、無失点。54球中44球がストライクで、直球は最速98マイル（約158キロ）を記録した。

スクバルは5月6日、投球肘内の遊離体（ルースボディ）を除去する手術を受けた。手術には「NanoNeedle（ナノニードル）」と呼ばれる新しい器具が使用された。この器具は従来の関節鏡手術よりも小型で、切開部も小さいため、痛みや腫れを抑え、回復期間の短縮につながるとされている。

米メディアではスクバルは今回の1試合のみのリハビリ登板でメジャー復帰する可能性もあると報じられていた。試合後、復帰時期について問われたスクバルは「それはいい質問だけど、答えるつもりはない」と語り、明言を避けた。

スクバルがタイガースで最後に登板したのは4月29日。今季はここまで7試合に先発し、3勝2敗、防御率2.70を記録。43回1/3を投げて45奪三振をマークし、与四球はわずか6個にとどまっている。