『豊臣兄弟！』ラスト数秒にネット騒然「とうとうこの時が来た」
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか、毎週日曜後8：00）の第22回「播磨大誤算」が6月7日に放送された。放送後に公開された次回予告では、菅田将暉演じる竹中半兵衛との別れを予感させる内容が描かれ、SNSでは早くも“半兵衛ロス”を嘆く声が相次いでいる。
【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”
2026年放送の大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟が天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語。“天下一の補佐役”とも称される秀長の視点から、戦国時代の激動を映し出している。
第22回では、一度は播磨を掌握したかに見えた秀吉（池松壮亮）が窮地に立たされた。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、毛利氏や宇喜多氏も挙兵。さらに半兵衛の体調悪化も重なり、秀吉は撤退を余儀なくされる。その後、自責の念に駆られた秀吉が頭を強打し、記憶を失うという波乱の展開も描かれた。
そして放送終盤には、三木城攻めの軍議中に「有岡城主、荒木村重様、謀反にござりまする」との急報が入る。続く予告映像では、登場人物たちが「半兵衛」「半兵衛殿」と呼びかける中、半兵衛が「これでお別れでござりまする」「最も面白き戦でござりました」と語る姿が映し出された。地面に落ちる扇子のカットも挿入され、視聴者に大きな衝撃を与えた。
6月14日放送の第23回のタイトルは「さらば半兵衛」。物語では、荒木村重（トータス松本）が謀反を起こし、小寺官兵衛（倉悠貴）が説得に向かうも捕らわれの身となる。官兵衛が裏切ったとの噂が広がる中、織田信長（小栗旬）は、長浜で寧々（浜辺美波）が預かる官兵衛の嫡男・松寿丸の処刑を命令。ためらう秀吉と小一郎に対し、半兵衛は幼い命を救う策を提案する。しかし、長浜へ向かう半兵衛には別の思惑があるという。
予告映像と副題の公開を受け、SNSでは「嫌だ嫌だ嫌だ」「来週が怖い」「うわぁ、半兵衛…」「とうとうこの時が来た」「長生きして」「サヨナラしたくない」「来週、見たくない」といった声が続出。「菅田将暉演じる竹中半兵衛が好きだからつらい」「タイトルだけで泣ける」との反応も見られ、放送前から大きな注目を集めている。知略で豊臣兄弟を支え続けてきた半兵衛。その去就が描かれる次回放送は、視聴者にとっても忘れられない回となりそうだ。
【先行公開】予告に登場！ネットがざわついた”重要キャラ”
2026年放送の大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟が天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語。“天下一の補佐役”とも称される秀長の視点から、戦国時代の激動を映し出している。
そして放送終盤には、三木城攻めの軍議中に「有岡城主、荒木村重様、謀反にござりまする」との急報が入る。続く予告映像では、登場人物たちが「半兵衛」「半兵衛殿」と呼びかける中、半兵衛が「これでお別れでござりまする」「最も面白き戦でござりました」と語る姿が映し出された。地面に落ちる扇子のカットも挿入され、視聴者に大きな衝撃を与えた。
6月14日放送の第23回のタイトルは「さらば半兵衛」。物語では、荒木村重（トータス松本）が謀反を起こし、小寺官兵衛（倉悠貴）が説得に向かうも捕らわれの身となる。官兵衛が裏切ったとの噂が広がる中、織田信長（小栗旬）は、長浜で寧々（浜辺美波）が預かる官兵衛の嫡男・松寿丸の処刑を命令。ためらう秀吉と小一郎に対し、半兵衛は幼い命を救う策を提案する。しかし、長浜へ向かう半兵衛には別の思惑があるという。
予告映像と副題の公開を受け、SNSでは「嫌だ嫌だ嫌だ」「来週が怖い」「うわぁ、半兵衛…」「とうとうこの時が来た」「長生きして」「サヨナラしたくない」「来週、見たくない」といった声が続出。「菅田将暉演じる竹中半兵衛が好きだからつらい」「タイトルだけで泣ける」との反応も見られ、放送前から大きな注目を集めている。知略で豊臣兄弟を支え続けてきた半兵衛。その去就が描かれる次回放送は、視聴者にとっても忘れられない回となりそうだ。