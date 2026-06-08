5歳で子役デビューした俳優の村山輝星さん（むらやま・きらり、16）が公式インスタグラムを更新。セーラー服姿を公開し、注目を集めている。



【写真】「どこのお嬢様でしょう」セーラー服姿の元子役

村山さんは「フジテレビ『夫婦別姓刑事』8話に出演いたします！」として、6月2日放送回を告知し、写真をアップ。役衣装の紺色の襟のセーラー服に身を包んでおり、やわらかくほほえんでいる姿からはより大人びた雰囲気が表れている。



SNSでは「大きくなってるし、セーラー服めっちゃ似合ってる！！」「まー大きくなって！」「ショートヘアカワイイ」「どこのお嬢様でしょう」「急に大人びたね輝星さん」「めっちゃかわいいし高校生って感じやね」「一瞬わかんなかった」などのコメントがあった。



村山さんは2010年4月8日生まれ、東京都出身。5歳から劇団東俳に入所し、芸能活動を開始。Eテレ「えいごであそぼ with Orton」に4年間レギュラー出演。2022年「24時間テレビ45『愛は地球を救う』」ではトライアスロンに挑戦。バラエティ、舞台、CMなどで幅広く活動をしている（村山輝星さんの公式プロフィールより）。