元子役で、女優の稲垣来泉さん（いながき・くるみ、15）がインスタグラムを更新。役作りのため髪を30センチ切った新ビジュアルを披露した。



【写真】髪を30センチ大胆カット！ 制服姿の稲垣さん

稲垣さんは「28年ぶりの連続ドラマ『GTO』（7月20日放送開始）に鬼塚先生が赴任する私立誠進学園1年B組の生徒 伊藤結役で出演させていただきます」と報告し、制服を着た衣装姿をアップ。



胸元まであった髪は、ボブスタイルまで短くなっており、「今回、役作りのため30cmほど髪を短く切って挑んでいます」と説明。「目標であった学園ドラマに、また歴史あるドラマ『GTO』に出演することができてとてもうれしいです」と続けた。



SNSでは「もう高校生役とはビックリしてます」「くるみちゃん大きくなったねー！！」「大人になる速度早すぎる」「オーディション合格おめでとう」「役作りのために髪切ってたんだね」「久しぶりのボブくるみ」などのコメントがあった。



稲垣さんは、2011年1月5日生まれ。2022年のNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」では、黒島結菜さんが演じたヒロイン比嘉暢子の子ども時代を演じた。他の出演作にはTVドラマ「時をかけるな、恋人たち」（フジテレビ系、2023年）や、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（2025年）などがある。