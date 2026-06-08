＜速報＞渋野日向子は最終日「71」で17位 3年連続全米トップ10入りは厳しく
＜全米女子オープン 最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。渋野日向子が1バーディ・1ボギーの「71」で回り、トータルイーブンパー・17位タイで競技を終えた。
【写真】かなりレアです 渋野日向子の高校生時代
8番で残り162ヤードから4メートルにつけて初バーディ。後半に入るとチャンスの場面が増えていったが、パッティングで決め切れず。15番で2打目がグリーン手前のバンカーにつかまり、寄せきれずに2パットのボギーを喫した。初出場だった2020年大会から6年連続6度目の出場。24年大会は2位、25年大会では7位に入っていたが、3年連続でのトップ10入りは厳しい状況となった。2打差5位から出た畑岡奈紗は11番を終えて3バーディ・1ボギー。トータル6アンダー・5位タイで2打差を追いかけている。桑木志帆はトータルイーブンパー、神谷そらはトータル3オーバー、山下美夢有はトータル5オーバーで終盤をプレー中。佐久間朱莉がトータル2オーバー、吉田優利がトータル3オーバー、古江彩佳がトータル5オーバーで競技を終えている。トータル8アンダーの首位にチョン・インジ（韓国）。トータル7アンダー・2位タイにチャーリー・ハル（イングランド）、ネリー・コルダ（米国）、キム・セヨン（韓国）が並んでいる。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
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