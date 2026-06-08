＜速報＞畑岡奈紗は2打差6位でラスト9Hへ 渋野日向子は通算イーブンパーで終盤
＜全米女子オープン 最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一決定戦は最終ラウンドが進行中。畑岡奈紗が前半2バーディ・1ボギーと伸ばし、首位と2打差のトータル5アンダー・6位で折り返した。
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”
2打差5位からのティオフ。1番パー5で2打目をグリーン奥まで運び、アプローチを1.5メートルに寄せてバーディ発進。3番では残り117ヤードを2メートルに絡めて奪った。名物6番パー3ではグリーン中央に位置するバンカーにつかまったが、ピンに当たるバンカーショットでパーをセーブした。8番では右ラフからのアプローチがオーバーして4オン1パットのボギーを喫したが、好位置でのハーフターンとなった。全米は2018年大会から9年連続9度目の出場。21年大会は笹生優花とのプレーオフに惜敗して2位、23年大会は首位から最終日を出たが4位で終えた。悲願のメジャー制覇に向けてサンデーバックナインに入る。桑木志帆は2つ伸ばし、トータル2アンダー・11位タイに浮上。渋野日向子は16ホールを終えて1バーディ・1ボギー。トータルイーブンパー・19位タイで終盤に入っている。佐久間朱莉と山下美夢有がトータル2オーバー。吉田優利は「68」をマークしてトータル3オーバーでラウンドを終えている。トータル7アンダーの首位にネリー・コルダ（米国）とキム・セヨン、チョン・インジ（ともに韓国）。トータル6アンダー・4位タイにチャーリー・ハル（イングランド）、イン・ルオニン（中国）が続いている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
世界ランク6位が『ライの改善』で2罰打 2ホール後に通告
渋野日向子は『74』で全米V争いから一歩後退「後半はプレッシャーに負けた」
悲願のメジャー制覇へ 畑岡奈紗が受け入れる“緊張”との向き合い方
【写真】畑岡奈紗の強さの秘密は“サスペンション”
2打差5位からのティオフ。1番パー5で2打目をグリーン奥まで運び、アプローチを1.5メートルに寄せてバーディ発進。3番では残り117ヤードを2メートルに絡めて奪った。名物6番パー3ではグリーン中央に位置するバンカーにつかまったが、ピンに当たるバンカーショットでパーをセーブした。8番では右ラフからのアプローチがオーバーして4オン1パットのボギーを喫したが、好位置でのハーフターンとなった。全米は2018年大会から9年連続9度目の出場。21年大会は笹生優花とのプレーオフに惜敗して2位、23年大会は首位から最終日を出たが4位で終えた。悲願のメジャー制覇に向けてサンデーバックナインに入る。桑木志帆は2つ伸ばし、トータル2アンダー・11位タイに浮上。渋野日向子は16ホールを終えて1バーディ・1ボギー。トータルイーブンパー・19位タイで終盤に入っている。佐久間朱莉と山下美夢有がトータル2オーバー。吉田優利は「68」をマークしてトータル3オーバーでラウンドを終えている。トータル7アンダーの首位にネリー・コルダ（米国）とキム・セヨン、チョン・インジ（ともに韓国）。トータル6アンダー・4位タイにチャーリー・ハル（イングランド）、イン・ルオニン（中国）が続いている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
かなりレアです 渋野日向子の高校生時代【写真】
世界ランク6位が『ライの改善』で2罰打 2ホール後に通告
渋野日向子は『74』で全米V争いから一歩後退「後半はプレッシャーに負けた」
悲願のメジャー制覇へ 畑岡奈紗が受け入れる“緊張”との向き合い方