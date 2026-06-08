電子決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を悪用した詐欺メールが急増している。

自治体やクレジットカード会社をかたり、「支払いが未完了」などとＰａｙＰａｙアプリの送金画面に誘導して送金させる手口で、金融機関などでつくる「フィッシング対策協議会」への報告は３〜５月で計８万件超に上る。同アプリを提供するＰａｙＰａｙ社は対策を強化するとともに、利用者に注意を呼びかけている。

同協議会によると、詐欺メールは、同アプリの利用者が別の利用者に指定した金額を請求できる個人間送金機能を悪用。「税の納付期限が迫っています」「お支払いが未完了です」などのメッセージの下にあるＵＲＬを開くと、スマートフォン内の同アプリが起動し、数万円程度の請求額が記載された送金画面に移る。画面上の「送る」を押すと、利用者の残高から送金される。

メールの多くは中国から送信されており、ショートメッセージも使われている。同協議会には３月から報告が寄せられ、３月は５９２件、４月は２万８４９９件、５月は５万５４４７件と増えている。

誤送金 補償なし

ＰａｙＰａｙ社は悪用されたアカウントの利用を制限し、送金画面に警告を表示するなど対策を強化している。「企業や団体への支払いに個人間送金機能は利用されていない。詳細が確認できない場合は送金せず、判断が難しければ、納付先の公式サイトを確認してほしい」と呼びかけている。誤って送金してしまった場合の補償については、「利用者自身の操作による取引は補償対象外」としている。

ＰａｙＰａｙは２０１８年にサービスを開始。今年５月時点の利用者は７４００万人に上り、税金や公共料金の支払いなどにも活用されている。