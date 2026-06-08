“美人パチンコライターで話題”内藤沙季、大人の色気あふれる“フィーバーグラビア” デジタル写真集発売へ
モデルとして活躍しながら“美人パチンコライター”としても注目を集める内藤沙季のデジタル写真集『Development』が、6月8日に発売されることが決定した。
【写真】高身長で引き締まったスレンダーボディの内藤沙季
写真集は『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で配信。ファッションモデルとして培った表現力を生かし、これまでSNSなどでは見せてこなかった大人びた魅力を収めた一冊となっている。
内藤は1995年1月4日生まれ、神奈川県出身。雑誌『JELLY』の専属モデルを経て、ファッションモデルとして活動を続ける一方、2025年からはパチンコライターとしても活動の幅を広げている。
本作では、身長166センチのスレンダーなスタイルとクールな美貌を生かしたカットを多数収録。モデルとしての洗練された表情だけでなく、落ち着いた大人の雰囲気を感じさせる姿も披露している。
また、パチンコライターとして注目を集める内藤ならではの“フィーバーグラビア”も見どころのひとつ。モデルとライターという2つの顔を持つ彼女の魅力を詰め込んだ作品に仕上がった。
【写真】高身長で引き締まったスレンダーボディの内藤沙季
写真集は『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で配信。ファッションモデルとして培った表現力を生かし、これまでSNSなどでは見せてこなかった大人びた魅力を収めた一冊となっている。
本作では、身長166センチのスレンダーなスタイルとクールな美貌を生かしたカットを多数収録。モデルとしての洗練された表情だけでなく、落ち着いた大人の雰囲気を感じさせる姿も披露している。
また、パチンコライターとして注目を集める内藤ならではの“フィーバーグラビア”も見どころのひとつ。モデルとライターという2つの顔を持つ彼女の魅力を詰め込んだ作品に仕上がった。