CUTIE STREET、韓国ファンからの言葉に驚き「初めて言われて」「なんて可愛い」韓国音楽フェス初出演でトップバッター【「Weverse Con Festival」囲み取材】
【モデルプレス＝2026/06/08】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演。ステージ後に囲み取材に応じ、パフォーマンスの感想などを語った。
【写真】CUTIE STREET桜庭遥花、人気アイドルとの密着ショット「カップルみたい」
イベント2日目となるこの日、屋外公演「Weverse Park」にて、トップバッターを務めたCUTIE STREET。ドット柄の新衣装で登場すると、まずは「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンをフルで披露した。続いて韓国音楽番組での歌唱が大きな話題を呼んだ「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンへ。「にゃにゃにゃ にゃにゃにゃにゃ」の部分では観客も一緒に踊り、会場の雰囲気を高めた。
パフォーマンスを終えると、韓国語で1人ずつ自己紹介。メンバー1人1人が観客へのメッセージを韓国語で伝えきり、1人のコメントが終わる度に会場からは大きな歓声と拍手が巻き起こっていた。
囲み取材はステージを終えた直後に実施。真鍋凪咲は「最初にタイトルコールしたときも、知ってくださっている方が言った瞬間に『わー！！』って叫んでくださって、それがすごく嬉しかったです。結構後ろにいらっしゃる方でもみんな手で踊ってくださってて、ちゃんと1人1人の方を見ることができたので、みんな楽しんでくださっているなと思って、私たちもすごく楽しかったです」と観客からの反応に対する喜びを明かした。
佐野愛花は「いろんな出演者の方がいる中で、私たちの推しグッズを持ってくれている方たちが前にいて、『すごい！いる！」って思ったのと、『かわいい』って書いてある（ファンの）ボードが後ろの方にあったんですけど、それを初めて見て（笑）。すごく楽しかったです」と振り返っていた。
「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンは今回がライブ初披露。サビの印象的な部分は「かわいいだけじゃだめですか？」同様に日本語がそのまま活かされているが、増田彩乃は「曲の大事な部分というか、耳残りする部分はそのまま、日本の私たちらしさのままみなさんにお届けしていて、やっぱその部分をみなさんすごく好きでいてくださる。そのバランスが好きって言ってくださるのを聞いて、私たちもたくさん準備してきたので、『みなさんが喜んでくれてよかったな』とすごく思います」と喜びを言葉に。
今回のステージでこだわったところを聞かれた梅田みゆは、全編韓国語で行ったMCだと回答。「前回ライブで韓国に来させてもらったときは少し日本語も含めていたので、今回韓国語だけに挑戦しました。次回以降はもっともっといっぱい喋れるように頑張りたいなって思います」と語学勉強に意欲を見せた。「最近覚えた韓国語は？」という質問には「…イジョボリッソヨ。『忘れました』（笑）」とお茶目に明かし、記者たちを笑わせた。
桜庭遥花は韓国のファンについて「私たちがライブとかMCのときに韓国語を話すと、一個一個に『わあ！』とか『すごい！』って言ってくれて、それがすごく嬉しいのでいっぱい勉強頑張ってます（笑）」と語った。
韓国音楽番組「Mカウントダウン」への出演をきっかけに、一気に韓国での知名度が上昇した同グループ。メンバーそれぞれのチッケム（パフォーマンスをソロで映した映像）には韓国語でのコメントも殺到していたが、印象的だった言葉を尋ねられると、板倉可奈は「私たちの衣装がすごいふわふわで可愛い感じなので、それを見て韓国の方が『カップケーキみたい』って言ってくださって。その比喩の表現の仕方は日本では聞かない例えなので、初めて言われて『なんて可愛い例えなんだろう』と思って。韓国のみなさまのコメントで逆にすごく癒されました」と語った。
古澤里紗は「我々を動物とか食べ物で例えてくださって、今までになくてすごいなって」と続け、メンバーの間でも「比喩表現の達人！」と共感の声が上がっていた。
今後韓国でやってみたいこととして、川本笑瑠は「KSPO DOMEという場所でいつか単独でライブができたらいいねと、今夢を語っています」と本イベントの会場での単独公演をチョイス。
グローバルファンダムプラットフォーム・Weverseへの参入で、日本や韓国のならずグローバルにファンを増やしているCUTIE STREETだが、今後の展望については「日本のアイドル、このメンバーカラーがあって、フリフリの衣装を身に着けてっていう、日本のアイドルらしさみたいのを受け入れて、それを可愛いって言ってくださる方がこんなにたくさんいるんだということに私たちもすごいびっくりしていて。日本だとそういうメンカラのあるアイドルがたくさんいると思うんですけど、それこそ韓国とか行ったら珍しいみたいな、私たちしかいないみたいな感じなんです」とメンバーカラーのカラフルな衣装を身につける日本アイドルの文化にも言及。「私たちも明確にわかってはいないんですけど、きゅーすとにしかない“可愛い”をみなさんがすごく褒めてくださっているので、これからCUTIE STREETにしかない“可愛い”だったり、CUTIE STREETにしか出せない“キューティー”みたいなものを、韓国からまた世界中に広げていけたらいいなと思います！」と意気込んだ。
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】CUTIE STREET桜庭遥花、人気アイドルとの密着ショット「カップルみたい」
◆CUTIE STREET、全編韓国語でステージ完走
イベント2日目となるこの日、屋外公演「Weverse Park」にて、トップバッターを務めたCUTIE STREET。ドット柄の新衣装で登場すると、まずは「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンをフルで披露した。続いて韓国音楽番組での歌唱が大きな話題を呼んだ「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンへ。「にゃにゃにゃ にゃにゃにゃにゃ」の部分では観客も一緒に踊り、会場の雰囲気を高めた。
◆「かわいい」のボード持ったファンも
囲み取材はステージを終えた直後に実施。真鍋凪咲は「最初にタイトルコールしたときも、知ってくださっている方が言った瞬間に『わー！！』って叫んでくださって、それがすごく嬉しかったです。結構後ろにいらっしゃる方でもみんな手で踊ってくださってて、ちゃんと1人1人の方を見ることができたので、みんな楽しんでくださっているなと思って、私たちもすごく楽しかったです」と観客からの反応に対する喜びを明かした。
佐野愛花は「いろんな出演者の方がいる中で、私たちの推しグッズを持ってくれている方たちが前にいて、『すごい！いる！」って思ったのと、『かわいい』って書いてある（ファンの）ボードが後ろの方にあったんですけど、それを初めて見て（笑）。すごく楽しかったです」と振り返っていた。
◆増田彩乃、韓国語Ver.でのこだわり明かす
「ぷりきゅきゅ」韓国語バージョンは今回がライブ初披露。サビの印象的な部分は「かわいいだけじゃだめですか？」同様に日本語がそのまま活かされているが、増田彩乃は「曲の大事な部分というか、耳残りする部分はそのまま、日本の私たちらしさのままみなさんにお届けしていて、やっぱその部分をみなさんすごく好きでいてくださる。そのバランスが好きって言ってくださるのを聞いて、私たちもたくさん準備してきたので、『みなさんが喜んでくれてよかったな』とすごく思います」と喜びを言葉に。
今回のステージでこだわったところを聞かれた梅田みゆは、全編韓国語で行ったMCだと回答。「前回ライブで韓国に来させてもらったときは少し日本語も含めていたので、今回韓国語だけに挑戦しました。次回以降はもっともっといっぱい喋れるように頑張りたいなって思います」と語学勉強に意欲を見せた。「最近覚えた韓国語は？」という質問には「…イジョボリッソヨ。『忘れました』（笑）」とお茶目に明かし、記者たちを笑わせた。
桜庭遥花は韓国のファンについて「私たちがライブとかMCのときに韓国語を話すと、一個一個に『わあ！』とか『すごい！』って言ってくれて、それがすごく嬉しいのでいっぱい勉強頑張ってます（笑）」と語った。
◆板倉可奈、韓国ファンから初めた言われた言葉
韓国音楽番組「Mカウントダウン」への出演をきっかけに、一気に韓国での知名度が上昇した同グループ。メンバーそれぞれのチッケム（パフォーマンスをソロで映した映像）には韓国語でのコメントも殺到していたが、印象的だった言葉を尋ねられると、板倉可奈は「私たちの衣装がすごいふわふわで可愛い感じなので、それを見て韓国の方が『カップケーキみたい』って言ってくださって。その比喩の表現の仕方は日本では聞かない例えなので、初めて言われて『なんて可愛い例えなんだろう』と思って。韓国のみなさまのコメントで逆にすごく癒されました」と語った。
古澤里紗は「我々を動物とか食べ物で例えてくださって、今までになくてすごいなって」と続け、メンバーの間でも「比喩表現の達人！」と共感の声が上がっていた。
◆CUTIE STREET、夢はKSPO DOME
今後韓国でやってみたいこととして、川本笑瑠は「KSPO DOMEという場所でいつか単独でライブができたらいいねと、今夢を語っています」と本イベントの会場での単独公演をチョイス。
グローバルファンダムプラットフォーム・Weverseへの参入で、日本や韓国のならずグローバルにファンを増やしているCUTIE STREETだが、今後の展望については「日本のアイドル、このメンバーカラーがあって、フリフリの衣装を身に着けてっていう、日本のアイドルらしさみたいのを受け入れて、それを可愛いって言ってくださる方がこんなにたくさんいるんだということに私たちもすごいびっくりしていて。日本だとそういうメンカラのあるアイドルがたくさんいると思うんですけど、それこそ韓国とか行ったら珍しいみたいな、私たちしかいないみたいな感じなんです」とメンバーカラーのカラフルな衣装を身につける日本アイドルの文化にも言及。「私たちも明確にわかってはいないんですけど、きゅーすとにしかない“可愛い”をみなさんがすごく褒めてくださっているので、これからCUTIE STREETにしかない“可愛い”だったり、CUTIE STREETにしか出せない“キューティー”みたいなものを、韓国からまた世界中に広げていけたらいいなと思います！」と意気込んだ。
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
◆6月6日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
◆6月7日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】