LE SSERAFIM、新曲「BOOMPALA」でステージごと回転 観客へ呼びかけ「Stand up！」【Weverse Con Festival】
【モデルプレス＝2026/06/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演した。
【写真】SEVENTEEN・TXT・LE SSERAFIMら一挙集結“HYBE運動会”
屋内公演「Weverse Con」をにて、壮大な宇宙空間を思わせる演出を背に、「CELEBRATION」でスタートしたLE SSERAFIMのステージ。続く2曲目「Eve, Psyche ＆ the Bluebeard’s wife」では、背面のモニターが全面連結して巨大なスクリーンに。しなやかで力強いダンスに合わせて歌詞が大々的に映し出されるダイナミックな見せ方で、観る者を彼女たちだけの独創的な世界観へと深く引き込んだ。
美しい海辺の情景をバックに「CRAZY」を堂々と歌い上げると、メンバーから「Stand up！」「みなさん一緒に立って楽しみましょう！」と弾けるような声で呼びかけが。これに応えてオーディエンスが一斉に立ち上がると、ライブはさらに熱を帯びていく。そこから「Fire in the belly」「Smart」「Perfect Night」と続き、観客たちはともに踊りながら楽しんでいた。
息つく暇もなく投下されたのは、座った状態から始まるイントロが話題の新曲「BOOMPALA」。センターステージの中央部分がせり上がって回転し始めるという予想外のギミックに、客席からは驚きの声が漏れる。深く生い茂る森の中を疾走するような映像と相まって、神秘的で魅惑的なオーラを放っていた。
パフォーマンス後、場内がふっと暗転。これで終了かと思われた次の瞬間、突如としてメインビジョンにスパゲッティのグラフィックが出現すると、ファンからは「待ってました」とばかりに特大の歓声が沸き起こる。遊び心たっぷりの「SPAGHETTI（Member ver.）」でボルテージは最高潮に達し、熱気で包み込んだまま幕を下ろした。
なお今回、首の痛みにより一定期間回復に専念しているキム・チェウォン（KIM CHAEWON）は欠席となった。
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
1．INTRO + CELEBRATION
2．Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife
3．CRAZY
4．Fire in the belly
5．Smart
6．Perfect Night
7．BOOMPALA
8．SPAGHETTI（Member ver.）
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【写真】SEVENTEEN・TXT・LE SSERAFIMら一挙集結“HYBE運動会”
◆LE SSERAFIM「BOOMPALA」「SPAGHETTI」…話題曲を続々披露
屋内公演「Weverse Con」をにて、壮大な宇宙空間を思わせる演出を背に、「CELEBRATION」でスタートしたLE SSERAFIMのステージ。続く2曲目「Eve, Psyche ＆ the Bluebeard’s wife」では、背面のモニターが全面連結して巨大なスクリーンに。しなやかで力強いダンスに合わせて歌詞が大々的に映し出されるダイナミックな見せ方で、観る者を彼女たちだけの独創的な世界観へと深く引き込んだ。
息つく暇もなく投下されたのは、座った状態から始まるイントロが話題の新曲「BOOMPALA」。センターステージの中央部分がせり上がって回転し始めるという予想外のギミックに、客席からは驚きの声が漏れる。深く生い茂る森の中を疾走するような映像と相まって、神秘的で魅惑的なオーラを放っていた。
パフォーマンス後、場内がふっと暗転。これで終了かと思われた次の瞬間、突如としてメインビジョンにスパゲッティのグラフィックが出現すると、ファンからは「待ってました」とばかりに特大の歓声が沸き起こる。遊び心たっぷりの「SPAGHETTI（Member ver.）」でボルテージは最高潮に達し、熱気で包み込んだまま幕を下ろした。
なお今回、首の痛みにより一定期間回復に専念しているキム・チェウォン（KIM CHAEWON）は欠席となった。
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
◆セットリスト
1．INTRO + CELEBRATION
2．Eve, Psyche & the Bluebeard’s wife
3．CRAZY
4．Fire in the belly
5．Smart
6．Perfect Night
7．BOOMPALA
8．SPAGHETTI（Member ver.）
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