【水原ゆき】ショートドラマ『俺あざ』コラボデジタル写真集が好評発売中！“姉のゆき”が沖縄旅行で見せる極上水着カット

大人気POVドラマ『俺達のあざす。』姉・ゆき（水原ゆき）のデジタル写真集が6/1発売！

姉妹編未収録の水着＆ランジェリーカット収録

SNSで大反響を呼んでいるショートドラマ『俺達のあざす。』。その作中に登場する“姉のゆき”こと水原ゆきのデジタル写真集『幼馴染の姉と沖縄旅行で2人きりになれた結果』が、2026年6月1日（月）に発売。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要な電子書店にて一斉に配信を開始している。

男女の日常にある胸キュンな瞬間を描き、昨年のデジタル写真集も大ヒットを記録した『俺あざ』シリーズ。ファン待望の“姉妹編”コラボが、本作で遂に完結を迎える。

水原ゆき © 酒井貴弘／集英社

本作は、水原が演じる“姉のゆき”との沖縄旅行をテーマにした、見応え十分の一冊だ。

水原ゆき © 酒井貴弘／集英社

俺あざチームが制作したショートドラマ2本に加え、動画には収録されていない貴重な水着姿やランジェリーカットを多数収録。セクシーすぎる“お姉ちゃん”の魅力を存分に堪能できる、ファン必見の仕上がりだ。

水原ゆき © 酒井貴弘／集英社

【プロフィール】

水原ゆき（みなはら・ゆき）

1987年12月14日生まれ 神奈川県出身

身長160cm

○女優業を軸に、舞台、映像、ラジオパーソナリティや広告モデル、舞台のプロデュースなど幅広く活動中。冠ラジオ番組・渋谷クロスFM『水原ゆきのみなラジオ』（毎月第１金曜20:00 ～ 20:50）。

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