「ケンミン特捜班」です。皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材します。今回、いただいた情報はこちらです。

『小さな女子高校の、涙と感動の体育祭を取材してほしい』



女子高ならではの意義が感じられるという体育祭。一体どのようなものなのか、密着しました。

県内各地で夏日を記録した5月11日、福岡市南区の福岡海星女子学院高校では、少し早めの体育祭が開催されました。





全校生徒およそ240人の小規模な高校ですが、1か月間、生徒たちが休みを返上して練習を重ねる応援合戦が毎年の目玉となっています。ことし、赤組の団長に就任した3年の堀 星伶奈（せりな）さんです。応援合戦の振り付けを担当し、演舞の指導をするほか、赤組の生徒全員をまとめます。これまで、高校生活の中で人前に立つ役割に就いたことはありませんでした。■赤組団長・堀 星伶奈さん「毎年、団員をやっていて先輩がかっこいいなと思ったのと、自分が引っ張ってみたいという気持ちが芽生えたからです。」先輩への憧れが、リーダーに踏み出す勇気となりました。

体育祭の3日前。



グラウンドに、堀さんの姿がありました。



■堀さん

「アクロバットできる人？一回やってみて、できなさそうだったら別の振りに変えるけん。ケガだけには気をつけて。」



本番間近ですが、自ら率いる応援団の振りを見直し、よりインパクトのある構成にしようと試行錯誤を続けます。



厳しい表情で見守るのは、体育科の森香織教諭です。



■体育科・森香織 教諭

「そろえるところを、みんな意識しとったよね。とても綺麗だったよ。ただ、やっぱり見せ場がない。最初だけ。今だと白団にはかなわないかもしれない。でも、あなたたちはまだまだできる。」



このままでは勝てない。その評価が、堀さんたちのやる気に火をつけました。



■堀さん

「1曲目はずっとやってきとるけん、そろえたい。じゃあ、やりましょう。何からやろう。」

■生徒

「最後の位置、手を出す角度を合わせたい。」



堀さんは周りの意見を聞きながら、方向性を定めていきます。



少子化の影響などで閉校したり、共学化したりして減少の一途をたどる女子高校。現在は県内に11校ありますが、そのうち2校はすでに共学化を予定しています。



女子高校の存在意義が揺らぐ中、福岡海星女子学院高校の古賀誠子校長は、そのメリットをこう考えています。



■福岡海星女子学院高校・古賀誠子 校長

「学校行事などにおいて、リーダーシップを取らなければならない状況に追い込まれていくわけですから、子どもが高い意識を持って学校を動かしていこうという気持ちを持つことができる。」



すべての役割を女子生徒が担うからこそ、芽吹く個性や力があるのではないか。



体育祭は、それが感じられる機会の一つです。

応援団以外でも。



■体育祭実行委員長・竹下來実さん

「体育祭Tシャツができたので、今から見せます。」

■生徒たち

「おおー！」



■竹下さん

「めっちゃ、うれしかったです。私が紙に書いて案を出して、生徒会のみんなが付け加えて作りました。」

■生徒会長・西塔このみさん

「めっちゃ喜んでくれた。体育祭のスローガンが『輝煌（きこう）』なので、夜空に星が舞うように、キラキラにしました。」



担当した生徒がこだわって手作りしたTシャツが、全校生徒の心を一つにしていきます。

そして迎えた、体育祭当日。



■選手宣誓

「一人一人が個性を輝かせ、努力を輝かせ、光り輝く体育会を作り上げることを、ここに誓います。」



障害物競走や部活動別リレーなど、それぞれが全力を尽くし、いよいよ応援合戦の時がやってきました。

団長の堀星伶奈さんが率いる赤組。3日前に構成を変えて取り入れたアクロバットは、見事成功です。



その後も、体を大きく使う迫力のある演技が続きました。

一方、白組はタイミングのそろった機敏な動きが一体感を生み出します。



勝敗は。



■発表

「演舞は赤団90点、白団99点。」

■生徒たち

「きゃー！」

優勝を逃し、悔しさがあふれた赤組。それでも、初めてリーダーを務めた堀さんの心に残ったのは、感謝の気持ちでした。



■赤組団長・堀さん

「こんな頼りない私だけど、ついてきてくれて、ありがとうございました。」



■体育科・森先生

「きょう一日のために頑張ってきて、笑ったり大泣きしたり、生徒のかけがえのない瞬間に本当に感動しました。彼女たちには、きょうのこの一日が、これからの生きる力になってほしいと思います。」



生徒それぞれが全力を尽くして作り上げる、女子高校の体育祭。



この経験が、次のステージに踏み出す大きな自信へとつながっていくはずです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月12日午後5時すぎ放送