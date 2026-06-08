イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復



イランが4月の停戦後はじめてイスラエルに向けてミサイルを発射した。



イスラエルがレバノン首都ベイルート南部に攻撃したことを受け、イランが報復攻撃を実施、イスラエルに向けて弾道ミサイルを集中的に発射した。



イラン革命防衛隊（IRGC）は「これは1週間にわたる連続攻撃の始まりだ」との声明を発表。イスラエルの攻撃が停止するまで我々はミサイルやドローン攻撃を24時間問わず実施する。



タスニム通信によると、イランは即座に発射できる十分なミサイルを保有しており、イスラエル国内のより広範囲の標的を対象とすることが可能だという。イスラエルが攻撃すればイランはより広範な対立に踏み込む用意がある。

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