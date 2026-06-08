◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合で、５点を追う５回１死一塁で迎えた第３打席はヒット性の打球を右翼・アデルに好捕された。

２ボール２ストライクからの５球目、９３・９マイル（約１５１・１キロ）スプリットにやや体勢を崩されながらも最後は右手一本でライナー性の打球を放ったが、アデルがダイビングキャッチ。本拠地は大きなため息に包まれた。

エ軍エースのＪ・ソリアーノ投手（２７）とは試合前の時点で通算３打数無安打３四球だった大谷。この日も初回先頭の第１打席は中飛に倒れたが、３回１死の第２打席で打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の右前打を放ち、２試合連続安打とすると、その後１死一、三塁から３番タッカーの捕ゴロで好スタートを切り、反撃のホームを踏んでいた。

前日６日（同７日）の同戦では、１点を追う初回先頭でまずは二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランで生還し、メジャー通算７５０得点に到達した。だが、これだけでは終わらなかった。打者一巡で回ってきた１死二塁の第２打席。左腕・スーターから中堅左に出場７試合ぶりとなる１１号２ランをたたき込んだ。２１年７月２日（同３日）の敵地・ナショナルズ戦の７回以来、実に球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を完成させた。

大谷の１イニング２安打は２５年４月１６日（同１７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来２度目だった。前回も初回ではあったが“初回の２打席目”の本塁打は、日米通じて自身初の珍事だった。これまで月別最多の６３発をマークしてきた得意の６月は出場５試合目で初アーチとなり、８回の四球で早くも今月４度目のマルチ安打＆３出塁。６月はこの日まで打率５割、出塁率５割８分３厘と無双モードに突入していた。