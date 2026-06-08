ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「つわりは気合！出産翌日には歩きなさい！」義母は嫁を励ましている… 「つわりは気合！出産翌日には歩きなさい！」義母は嫁を励ましているつもり!? 超ポジティブ思考に妻が限界寸前！ 「つわりは気合！出産翌日には歩きなさい！」義母は嫁を励ましているつもり!? 超ポジティブ思考に妻が限界寸前！ 2026年6月8日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 生理痛で横になっているだけで『甘え』と思われてしまう嫁さん…それはつらいですよね。義母さん本人は、面倒を見てあげているつもりなのが余計にやっかいというか…。悪気がない分、なかなか文句も言いづらくて、嫁さんの気持ちはどんどん溜まっていきそうな予感がします。>>【まんが】痛みに強い義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】痛みに強い義母 「それ、仕事でやったら怒られません？」味方してくれると思ったのに…後輩の言葉に思わず絶句【何度言っても聞いてない夫 Vol.6】 謝罪後まさかの急展開…妻の表情が明るくなったが改まって考えていたことがあるらしい…【夫から脱却できますか？ Vol.149】