7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』に堀田真由が出演することが決定した。

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本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。

脚本を手がけるのは、『死刑にいたる病』の高田亮と『正直不動産2』（NHK総合）の清水匡。監督は、『悪い夏』の城定秀夫、『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系）の頃安祐良、『アンメット』（カンテレ・フジテレビ系）の日髙貴士が担当する。

山田は遺伝子学を研究する大学院生で、豪雨で行方不明になった義理の妹・紫陽を忘れられず、彼女は生きていると信じている七瀬悠を演じる。本作が日テレ系GP帯ドラマ初ヒロインとなる白石聖が、七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪で、やがて悠と共に謎を追い、バディとなっていく重要人物の唯役を担当。そのほか、鈴木保奈美、佐々木蔵之介らが出演する。

堀田が演じるのは、山田演じる主人公・七瀬悠の義理の妹で、4年前の豪雨で行方不明となっている七瀬紫陽。本作は、“200年前の人骨が紫陽のDNAと完全一致する”ことから始まる物語 ということで、紫陽は悠が追う人骨の謎とも大きく関わっている存在だが、 はたして、紫陽はどのように謎に影響してくるのか。そして、悠と紫陽の関係は、物語にどういった刺激を与えていくのか。

あわせて、番組公式SNSアカウントやYouTube読売テレビ公式アカウント、TVerでは、30秒の長尺PR映像が公開された。

【堀田真由（七瀬紫陽役）コメント】●台本を読んでみて登場人物が多く、とても難解なミステリーですが、それぞれが違う痛みを生きており、他者を思いやる優しさを持った不器用で愛おしい作品だとも感じています。

●堀田さん演じる七瀬紫陽の役どころと、撮影で心掛けたいこと特に、山田涼介さん演じる悠の人生に大きな影響を与えている人物です。この役を託していた だけたことに、嬉しさと同時に大きな責任も感じていますが、紫陽の一番近くにいる存在として、彼女の感情の機微を丁寧に感じ取りながら最後まで大切に守り抜きたいと思います。

●本作にかける意気込みと、ドラマを楽しみにしている視聴者へメッセージ毎話必ず気になるところで終わるため、次の放送が楽しみでもあり、知らなかった事実に向き合わなければならない怖さも感じる日々になるのではないでしょうか。ぜひ考察をしながら、それぞれの登場人物の想いや選択にも注目してご覧いただけたら嬉しいです。

【中山喬詞プロデューサー（読売テレビ）コメント】全ての物語は、この1人の女性から… 失踪した義妹の行方を追うところから、物語は幕を開けます。そんな物語の鍵を握る重要人 物・紫陽役を堀田真由さんに演じていただきます。壮大な謎解きに最後のピースがはまりました。絶対に欠かせないピース。この大事な役を堀田さんに託しました。紫陽に注いでくださる、深い愛情と強い想い。それによって吹き込まれた、尊い生命。紫陽 がカメラの前に立った瞬間、全てが見えました。これ以上ないドラマになると確信しました。 神秘的。紫陽花の花言葉にもある、こんな表現がぴったりでした。しっくりきました。けっして大袈裟な表現ではありません。それくらい何か不思議な魅力を纏った女性。可愛らしくて、健気で、温かな女性。包み込むような目。誰もを魅了する目。けれど、全てを見透かしていそうな目。どれが本当の彼女なのか…そんな女性が、謎の中心にいる。こんなドキドキする物語があるでしょうか。物語の始まりまで、あと1か月。皆さんの胸が高なり、心が躍ることを願ってーー

（文＝リアルサウンド編集部）