「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」「愛はどこへ行ったの」。今でもメロディーを口ずさむ時があります。かねて私は米国のポップス歌手、ダイアナ・ロスの大ファン。とにかく歌がうまくてカッコいい。「一度でいいから会ってみたい」。それが私の夢のひとつ、機会があるたびにずっと言い続けていました。

ついにその日が来たのです。私の目の前にスーパースターが現れたのは、1973年6月でした。青山にあるブティックに突然やって来たのです。私は近くの会館でファッションショーを開催中。お店にいた親友のZUZUこと安井かずみさんが彼女に気づいて連れてきてくれました。

ショーを見終わったダイアナは「今、出てきた服や靴も全部欲しい」とちょっぴり興奮気味。その言葉に跳びはねるほどうれしかったけど、中には売れないものもあり、披露した作品の約3分の1、10着ほどを買っていただきました。彼女は東京厚生年金会館での公演のために初来日中。私も初日のステージを見たばかり。数日後、服を届けに行ったら、「見ていくでしょ？ジュンコに特別な席を用意するわ」。その席はなんとステージの上。隣にはもう一つの椅子。そこに座ったのは、ゲストのディオンヌ・ワーウィック。もうびっくりして言葉もありませんでした。

その時、楽屋で話したのは、少し前、ニューヨークで偶然見た彼女のライブのこと。丸テーブルが5つほどのホテルの地下のレストランのような空間。一緒に活動していたシュープリームスを離れ、ソロになったばかりのダイアナは、ショッキングピンクのスパンコールの衣装で登場。そのドレスが目に焼き付いていたのです。すると、「これでしょ」とうれしそうに見せてくれたのです。私は何か不思議な縁を感じました。

5年後、彼女は武道館でのコンサートのために再び日本に。私がパリコレデビュー（1978年）をした際、招待状の推薦文を書いてくれたお礼に贈り物の服を持っていくと、最高のドッキリを用意してくれました。

すべての楽曲が終わり、アンコールかと思いきや、いきなり「ジュンコ、カモーン」と客席の私に向かって手を振るのです。満員の会場は大歓声。思い切ってステージに上がると、ダイアナは私がプレゼントした服を着て「ジュンコ・コシノ ファッションショー！」とモデル歩きを披露。それはもうやんやの大喝采でした。ダイアナに私のことを伝えてくれたのは、NYで活躍していたヘアデザイナーの須賀勇介さん。「今度、彼女が来たらジュンコのこと話しておくね」。私は半信半疑でしたが、それが現実になったのです。皆さん、諦めなければ夢は必ずかなう。まずは言葉に出してみることです！

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。