開催：2026.6.8

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 5 - 1 [ナショナルズ]

MLBの試合が8日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとナショナルズが対戦した。

Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

1回裏、2番 コービン・キャロル 5球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 ARI 1-0 WSH

2回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 ARI 1-1 WSH

4回裏、6番 ライアン・バルトシュミット 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 2-1 WSH

5回裏、3番 ガブリエル・モレノ 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 4-1 WSH

7回裏、5番 パビン・スミス 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 5-1 WSH

試合は5対1でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのマイク・ソロカで、ここまで8勝3敗0S。負け投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで3勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 06:56:17 更新