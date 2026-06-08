「フォトアクセサリーフェア 2026 東京（PAF）」が、7月4日（土）と7月5日（日）の2日間にわたり開催される。会場は東京都立産業貿易センター浜松町館。入場料は無料。事前来場登録が推奨されている。

写真用機材やソフトウェアの展示・販売を行う展示イベント。2019年の初開催から数えて今回で7回目を迎える。著名フォトグラファーによるスキルアップセミナーやワークショップ、撮影体験コーナーなどが設けられるという。

出展企業は、ケンコー・トキナー、コシナ、シグマ、タムロンなど計18社が名を連ねている。

イベント名

フォトアクセサリーフェア 2026 東京（PAF）

開催日時

会場

2026年7月4日（土）12時00分～19時00分 2026年7月5日（日）10時00分～16時30分

東京都立産業貿易センター浜松町館3F北展示室

東京都港区海岸 1-7-1 東京ポートシティ竹芝

入場料

無料（事前登録推奨）

出展企業

浅沼商会 UNPLUGGED STUDIO イメージビジョン E＆I クリエイション EIZO 映像嵐 KASE ケンコー・トキナー コシナ サイトロンジャパン サンテック シグマ 焦点工房 ズノン セコニック タムロン 日本写真映像用品工業会 PASHA STYLE※6月5日現在