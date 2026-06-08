●午前を中心ににわか雨の可能性。折りたたみ傘の用意を

●最高気温は各地25度前後。湿気が多く、ジメッとした空気に



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きのう7日(日)県内は昼ごろまでまとまった雨雲が広がりました。

その後しばらく晴れ間が出ていましたが、今朝はところどころに細かい雨雲が流れ込んでいます。



またきのう7日(日)は雨雲が東日本まで及んだことで、気象庁は東海地方と関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。





きのう7日(日)広く雨を降らせた低気圧は、東日本方面へ遠ざかる予想です。

ただし県内付近は湿った空気が流れ込みやすく、きょう8日(月)も天気はぐずつくと見込んでいます。





この先、午前を中心に瀬戸内側ほどにわか雨の心配があります。雨脚は弱いので、これから出かける方は折りたたみ傘を忘れずにお持ちください。

午後もなかなかスカッとは晴れず、ところどころで雨がぱらつくような全般的に雲の多い空模様が続く予想です。



おかえりの時間帯は概ね雨は止んでいるので、傘の置き忘れにも気をつけて過ごしましょう。





きょう8日(月)は雲が多く、ところどころで傘の出番となりそうです。

夜は雨の心配はありませんが、スッキリしない空模様が続く見込みです。





日中の最高気温は各地25度前後。

雨で湿気が多く、ジメッとした空気に包まれる予想です。





あす9日(火)もまだ雲が目立ちますが、天気の崩れる心配はないとみています。

あさって10日(水)は午後になるほど青空がのぞき、週末にかけて概ね安定した空模様が続く見通し。梅雨前線もしばらく南西諸島付近に停滞する見込みで、少し長めの「梅雨の中休み」となりそうです。

日ざしが届くと、最高気温が30度に達するような蒸し暑い日となる予想です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）