Snow Man佐久間大介、異例の“ボイスサンプル”公開収録 声優オーディション招集呼びかけ「ぜひ挑戦させてください」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める6日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）の公開収録イベントが7日、都内で行われた。2024年9月以来、約2年ぶり3度目となる今回の公録は2部構成で実施。第1部には、佐久間がプライベートでも親交が深い声優の杉田智和がゲストとして登場した。
【写真】横顔がかっこいい！真剣な表情でボイスサンプルを収録する佐久間大介
■杉田智和と“しんどみ”ぶつけ合う 「黒幕キャラの声優」で沢城みゆきを大絶賛
お題を引いてトークする企画「直撃！BOXトーク」や、リスナーから寄せられたテーマと選択肢をもとに野球のドラフト形式で“自分にとって最強のTOP3”を作り上げる企画「しんどみ溢れるTOP3 ザ・ドラフト」を実施。
前回の公開収録で生まれた「ザ・ドラフト」については、佐久間が「ぜひ杉田さんと」と熱望して実現したもので、相手が指名したものは選べないというルールのもと、「ラブコメ作品ヒロインの属性」「黒幕キャラの声優」などのテーマで互いの“しんどみ”をぶつけ合った。
「黒幕キャラの声優」というお題では、佐久間が1人目に沢城みゆきを指名。「かっこいい。一言喋っただけの重みがすごい」と語る一幕も。
■ファンへの恩返しにボイスサンプルを公開収録
第2部は佐久間のソロ回として実施。佐久間の回答を会場に予想してもらう「イエス・ノー予想ダービー」のほか、これまでアイドルとしてはもちろん「声優・佐久間大介」としての姿も応援するファンへの恩返しとしてボイスサンプルを収録する姿を披露した。
エンディングでは、佐久間がボイスサンプル収録を振り返って「これを聴いてオーディションをやらせてみようかなと思っていただける方がいたら、ぜひ挑戦させてください。映像の演技も好きだし、声の演技も好き。役者・佐久間大介の応援もよろしくお願いします。公開収録も毎年やりたい。ぜひまた来年もできればうれしいですね」と締めくくった。
なお、本公開収録の第1部の模様は20日、第2部の模様は27日の同番組にて放送される。
【写真】横顔がかっこいい！真剣な表情でボイスサンプルを収録する佐久間大介
■杉田智和と“しんどみ”ぶつけ合う 「黒幕キャラの声優」で沢城みゆきを大絶賛
前回の公開収録で生まれた「ザ・ドラフト」については、佐久間が「ぜひ杉田さんと」と熱望して実現したもので、相手が指名したものは選べないというルールのもと、「ラブコメ作品ヒロインの属性」「黒幕キャラの声優」などのテーマで互いの“しんどみ”をぶつけ合った。
「黒幕キャラの声優」というお題では、佐久間が1人目に沢城みゆきを指名。「かっこいい。一言喋っただけの重みがすごい」と語る一幕も。
■ファンへの恩返しにボイスサンプルを公開収録
第2部は佐久間のソロ回として実施。佐久間の回答を会場に予想してもらう「イエス・ノー予想ダービー」のほか、これまでアイドルとしてはもちろん「声優・佐久間大介」としての姿も応援するファンへの恩返しとしてボイスサンプルを収録する姿を披露した。
エンディングでは、佐久間がボイスサンプル収録を振り返って「これを聴いてオーディションをやらせてみようかなと思っていただける方がいたら、ぜひ挑戦させてください。映像の演技も好きだし、声の演技も好き。役者・佐久間大介の応援もよろしくお願いします。公開収録も毎年やりたい。ぜひまた来年もできればうれしいですね」と締めくくった。
なお、本公開収録の第1部の模様は20日、第2部の模様は27日の同番組にて放送される。