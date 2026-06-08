グラビア界の新世代スター　【今週のカバーガール】加藤玲菜「芸能活動は今しかできないから」

芸能活動に専念

--祝・ＦＲＩＤＡＹ初登場！ オファーがきた際の心境は？

「本当にビックリしました！ ＦＲＩＤＡＹのグラビアって大人の女性が出ているイメージが強かったので、″まさか自分が″と思ったんです。その後、徐々に嬉しさが込み上げてきましたね」

--小田原（神奈川）での撮影はいかがでしたか？

「すごく寒い日で……。海の近くで風が強かったので、風が止んだ瞬間に″今だ！″って一気に撮りました（笑）。でも、現場の雰囲気は明るくて、寒さを忘れるぐらい楽しかったです！」

--衣装の雰囲気も、いつもとは一味違ったようですね。

「今までは可愛らしいパステルカラーの水着で撮影することが多かったんですけど、今回は落ち着いた衣装に挑戦しました。なかでも、茶色のチェック柄の水着が印象的でしたね。普段は着ない落ち着いた感じの水着だったので、最初は″自分に似合うかな……″と不安でした。でも、いざ撮ってみると大人っぽい自分に仕上がった気がします！」

--グラビアを始める前は、看護師を目指していたとか。

「そうなんです。看護学校に通って勉強していました。自分で言うのもなんですが、テストの成績も良かったんですよ（笑）。ただ、芸能活動との両立が難しくて、″このままだとどっちも中途半端になってしまう″と危機感を覚えたので、今年の春で辞めました。資格は何歳になっても取得できるけど、芸能活動は今しかできないから」

--実は10代の頃にも芸能活動をしていたんですよね。

「雑誌のモデルや女優に憧れがあって、小学校５年生の頃からレッスンを受けたり、映画やドラマのオーディションに挑戦したりしていたんです。高校時代はアイドル活動もしていたんですが、卒業のタイミングで一度区切りをつけて、看護学校に通うことにしました」

--看護学校を辞めることは、家族には反対されなかった？

「母親に初めて伝えたときは、本当に驚いていました。『なんで急に？』という感じで、全然話を聞いてくれなかった。『せっかく勉強頑張ってるのに、本当に辞めるの？』ってすごく心配されました。母からしたら、資格を取って安定した仕事に就いてほしかったんだと思います。そこから、芸能活動への熱意を何日も伝え続けて、最終的には、『そこまで言うなら、自分の好きな道を歩みなさい』と認めてもらいました」

--お父様の反応は？

「驚いていましたね。グラビアを始めると知って、『本当に大丈夫？ 危ない大人に捕まらないように気を付けてね』と言われました（笑）」

--ＦＲＩＤＡＹに出て大丈夫ですか？

「今はめちゃめちゃ応援してくれています！ 私が表紙を飾った雑誌はすべて買ってくれていて、親戚に配ったりしているみたいです」

--地元である愛知から上京してきて、ホームシックになることは？

「上京した頃はずっとホームシックで、最近まで毎日のように家族に電話していましたが、大丈夫になりました」

アイドルが大好き

--グラビア撮影は慣れましたか？

「やっと慣れてきました。初めての撮影のとき、緊張と恥ずかしさで顔が真っ赤っかになったんです。どんなポーズをとれば良いのかもわからなくて、あたふたしてしまいました。ただ、回数を重ねていくうちに段々撮影の流れがわかってきて、ポージングも楽しめるようになりました。そういえば、今回の撮影では、ＢＧＭとして私の大好きなアイドルの曲を流してくださったんですよ！ 終始ニコニコで撮影できました」

--アイドルが好きなんですね。

「大好きです。休みの日は、アイドルのライブ映像を見て過ごすことが多いですね。最近は、『＝ＬＯＶＥ』さんの『探せ ダイヤモンドリリー』という曲にハマっています。楽曲を聴くのも好きなんですけど、単純に可愛い子を見るのが好きなんですよね（笑）」

--アイドルの他に休日の楽しみは？

「サウナですかね。昨日も行ってきました。元々、母親が温泉やサウナが好きで、実家にいた頃は毎週のように温泉に通っていたんです。その影響で私もハマって、今では一人でも行くようになりました」

--芸能界で目標にしている人は？

「石原さとみさん（39）です。小さい頃から、石原さんが出演されているドラマを見ては魅了されていました。特に好きなのが、ＴＢＳ系で放送していた『アンナチュラル』です。解剖医の主人公を演じる石原さんの演技に惹かれて、シリアスなシーンでは私まで涙が出て……。女優さんってすごいと感じたんです」

--最後に、玲菜さんの野望を教えてください。

「色々なジャンルのお仕事に挑戦してみたいです。アイドルも機会があったらもう一度やりたいです！ グラビアでは雑誌の表紙をたくさん飾りたい。″グラビアの女王といえばかとれな″と言われるように頑張ります！」

カトウ レナ 20歳

’06年生まれ、愛知県出身。今年1月『ヤングマガジン』でグラビアデビュー。すぐに人気が沸騰し、次々と雑誌の表紙を飾る。5月には撮り下ろしのデジタル写真集『Rena』が発売された

最近のマイベスト「IDOL」FRUITS ZIPPER

特に好きなアイドルが『FRUITS ZIPPER』さん。今回の撮影では『FRUITS ZIPPER』さんの曲をかけていただいたので、途中から楽しくなっちゃいました（笑）。「完璧主義で☆」という曲がおすすめです。グループの中だと、松本かれんさんが私の推し。ライブに通っていたときは、よく一緒に″チェキ″を撮らせてもらっていました。自分の好きなアイドルからは、いつもエネルギーをもらっています

『FRIDAY』2026年6月5・12日合併号より

取材・文：富士山博鶴