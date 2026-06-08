「何してるの？」カーテンと机の下を行き来する娘 → その理由に思わず納得『子どもは遊びの天才』

子どもの行動を不思議に思うことはありませんか？ 一見よく分からない動きでも、本人には意味のある行動のようです。今回は、筆者の娘がした「ナゾの動き」から気づいたエピソードをご紹介します。

何気なく流していたBGM

自宅で過ごすとき、私はよくYouTubeで音楽を流しています。画面はほとんど見ず、作業中の“音”として流しているだけ、という感覚でした。

その日も同じように、音楽をかけたまま家事や仕事をしていました。映像の内容までは気にせず、ただ空間を満たす音として流していたのです。

子どもの行動に目が留まる

しばらくして学校から帰ってきた娘は、手を洗うと慌てた様子でカーテンの中へ入りました。

特に気にせず過ごしていましたが、なかなか出てきません。

（何をしているんだろう）と思いながら見ていると、少しして今度は机の下へ移動します。

そしてまた時間がたつと、カーテンの中へ戻る。その動きを何度も繰り返していて、次第に気になってきました。



静かに様子をうかがっていると、どこか楽しそうにしているようにも見えます。