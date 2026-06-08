「（武道館を見て）顔面蒼白に」 『Def Tech』Microコカイン使用裁判で禁錮２年求刑

コカインはMDMAのオマケ

乾燥大麻を所持したほかコカインなどを使用したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われている音楽ユニット「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）の初公判が６月１日、東京地裁で開かれ、検察は禁錮２年を求刑した。

「『Def Tech』はMicroとハワイ育ちのShenとのユニットで’05年に発売したヒット曲『My Way』を含むファーストアルバム『Def Tech』は280万枚のセールスを記録しました。日本武道館でのデビュー20周年ライブ直前の逮捕で、ライブが中止になるなど各所に影響が出ていました。違約金などの問題も発生しているでしょう」（音楽関係者）

西宮被告は今年２月に都内の自宅で乾燥大麻約3.5グラムを所持したとして、厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕された。西宮被告は黒のスーツ姿で出廷。短髪の髪はきれいに整えられ、顔の肌艶もよく以前より日焼けした印象だ。

緊張した面持ちで証言台に立ち、裁判官から職業を問われると「音楽家です、歌手です」と答えた。

起訴状によると今年２月２日に都内の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持。同日に千葉県内でサーフィンをした後に、都内の家に向かう走行中の車内でコカインとMDMAを混ぜたものを吸引したという。帰宅したところを厚生労働省麻薬取締部の家宅捜索を受け、現行犯逮捕された。起訴内容について「間違いありません」と認めた。

この日行われた被告人質問で明らかになったのは薬物との親密ぶりだった。最初に弁護人からの質問で薬物との接点が語られた。初めて大麻を使用したのはアメリカ留学中の20歳の時。ホームステイ先の子どもたちが使用しており、

「音楽が立体的に聞こえて、心の安堵感を感じた」

と語った。デビュー直前の24歳まで月１、２回程度使用していた。

その後は使用していなかったが’24年に米ロサンゼルスで行われたフェスで現地スタッフから大麻とコカインを譲り受け、使用を再開。今回、罪に問われた昨年末から１月にかけてハワイに行った際に売人の友人から購入し、MDMAはオマケでもらったという。

サーフカルチャーと密接

大麻を使用した理由について問われると、

「自分への過度の期待、プレッシャーから逃れたい。リフレッシュしたかった」

と説明した。また逮捕時の心境を尋ねられると、

「（九段下・千代田区にある）麻薬取締部の事務所に連れて行かれる時に日本武道館の前で『見てごらん』と言われ、車の中から武道館を見た。顔が黒いからアレなんですけど顔面蒼白になった。落ち込んだし、悲しかった」

と振り返った。

保釈後は実家で両親と暮らしているという。薬物カウンセリングを受診しながら、

「45年間の人生でこんなに規則正しい生活をしたことがない。朝５時に起床してセラピードッグと散歩。月曜から金曜までは音楽制作をして土、日は波乗りに行っています。復帰がいつになるか分かりませんがスタミナ作りをしています」

と日焼けした肌の理由を明かした。今後についても、

「ファンに残念な思いをさせた。一日も早く僕たちの音楽が届けられるようにゆっくり準備をしています」

と活動再開への意欲を見せた。ただ、検察側は西宮被告の薬物の依存度に疑惑の目を向けており、「大麻はどのような目的で使っていたのか」と問うと、

「自分の作った音楽を客観的に聞くために使った。いい曲を作れるのか。過去曲を超えていけるのか。生みの苦しみを味わう中で自分を支える意味がありました」

と答えた。そして、コカインは「体が温まる感じ。心を落ち着かせるため」と述べ、コカインの使用時の違和感を和らげるためにMDMAの粉末を混ぜて使用するなど目的を分けて使用していたことを明かしている。

改めて大麻の使用について、

「海外の経験が多く、家もサーフショップを営んでいた。サーファーや海外の選手が大麻を持ち込んでいたのを見ていた。サーフカルチャーと密接だった」

と述べている。検察から「断ち切ることはできますか」と問われると、

「人は人、自分は自分という考えです。もう二度と留置場に行きたくないです」

と薬物を絶つことを宣言した。検察は「薬物との親和性が高く依存性は顕著」と断じ、禁錮２年を求刑。サーフカルチャーに接しながらのMy Wayな復帰プランは裁判官にどのような心証を与えたのか。判決は６月11日に下される。