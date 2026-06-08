全国的に雨 北海道は大雨による土砂災害や浸水などに注意 今日6月8日(月)の天気
今日8日は、低気圧や前線の影響で全国的に雨が降るでしょう。北海道では夕方から激しい雨が降り、大雨になる所もありそうです。また、前日との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。
広く雨 北海道では大雨
今日8日は低気圧や前線の影響で、全国的に雨が降るでしょう。
梅雨前線が停滞する沖縄と奄美は雨が降り、局地的には雷を伴って激しい雨が降りそうです。九州から近畿と北陸は、昼前には日本海側から雨雲がかかり、次第に雨の範囲が広がるでしょう。東海も朝晩を中心に雨の降る所がありそうです。関東は昼頃にはいったん雨がやむものの、夜は再び雨が降りだすでしょう。
前日との気温差に注意
最高気温は、四国や近畿、東海、関東で昨日7日より高くなるでしょう。名古屋は28℃と、昨日より7℃も高い予想です。急な暑さで熱中症のリスクが高まります。こまめに水分をとるよう心がけてください。
そのほかは昨日7日と同じくらいか低く、日中の気温の上がり方は鈍いでしょう。福岡と鹿児島は24℃と平年並みになり、暑さは収まりそうです。札幌は午前6時の気温が14.2℃、最高気温が15℃と、朝からほとんど横ばいになるでしょう。